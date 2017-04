Auf dem Fashion Flash in Krefeld werden Schuhe, Handtaschen und Kleidung von über 500 Topmarken bis zu 70% reduziert angeboten.

Im Rahmen des Krefelder Fashion Flash verwandelt sich das Seidenweberhaus (Theaterplatz 1 • 47798 Krefeld) von Freitag den 05. bis Samstag den 06. Mai 2017 in ein Fashion-Outlet für Ladies (10 – 20 Uhr). Bei diesem besonderen Outlet-Format werden eine große Auswahl an Schuhen, Klamotten und Taschen von über 500 Topmarken mit bis zu 70 Prozent Preisnachlass erhältlich sein.

Neben aufsehenerregenden Pumps, bequemen Sneakers, luftigen Sandaletten und eleganten Stiefeletten werden auch verschiedene Taschen auf dem Fashion Flash angeboten. Des Weiteren können auf dem Fashion Flash auch stylishe Tops, lässige Jeans oder trendige Jacken anprobiert und gekauft werden. Somit setzt der Fashion Flash nun auch im Textilbereich auf einen angesagten Markenmix, Stilvariationen und überzeugende Preise.

Das Fashion Flash-Team präsentiert den Kundinnen nicht nur bekannte, sondern auch spannende und trendige Insider-Marken. Mit jedem verkauften Teil rückt ein anderes nach, sodass zu jeder Zeit eine große Auswahl an Kleidung und Schuhen auf der 2.000m² großen Ausstellungsfläche zu entdecken sein wird.

Bei freiem Eintritt können Schuhliebhaberinnen von Jung bis Alt zu angesagter Musik sowie kostenlose Sektcoktails auf Entdeckungsreise gehen. Der Mix aus Top Angeboten und einer tollen Eventatmosphäre machen den Fashion Flash zu einem ganz besonderen Shopping-Erlebnis. Die Chance auf tolle Gewinne, zahlreiche Fotos und Videos vergangener Veranstaltungen, weitere Fashion Flash Informationen sowie Überraschungen, sind auf dem Instagram Profil oder der Facebook-Veranstaltungsseite des Fashion Flashs zu finden (s.u.).

Hinter dem Fashion Flash Konzept steckt ein junges Unternehmen aus Berlin, dessen Mitarbeiter nicht nur privat Spaß am Shoppen haben und deshalb den Fashion Flash als etwas „anderes“ Outlet-Event entwickelt haben. Um günstige Preise anbieten zu können, kalkuliert und verhandelt das Team beim Wareneinkauf sehr konsequent, kauft in großen Mengen ein und versucht auch die vergessenen „Perlen“ der Vorsaisons aufzuspüren um die erzielten Ersparnisse an die Fashion Flash Kundinnen weiterzugeben.

„Wir wollen modeaffine Frauen aller Altersklassen in einer angenehmen Atmosphäre mit reduzierten Markenschuhen „flashen“ und sie mit innovativen Aktionen für den Fashion Flash begeistern“, so beschreibt Projektmanager Marcos Martinic die Philosophie hinter der Outlet-Event-Reihe.

Bei bisherigen Fashion Flashs in München, Hamburg, Köln, Leipzig, Dresden, u.v.a.m. konnte dieses Konzept schon viele Besucherinnen mit niedrigen Preisen und einer vielfältigen Schuh-Auswahl beglücken. Auch in der näheren Zukunft plant das Fashion Flash-Team weitere Premieren um eine bundesweite Shopping-Freude zu entfachen.

Mail: info@fashion-flash.de

F&P Stock Solution GmbH

Straße der Einheit 142 – 148

14612 Falkensee

Homepage: http://www.fashion-flash.de

Facebook: www.facebook.de/FashionFlashEvent

Instagram: http://instagram.com/fashionflashevent