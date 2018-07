Im niederländischen Freizeitpark Toverland gibt es im Sommer jeden Mittwoch ein besonderes Angebot – der Park ist an diesen Tagen auch bis 23 Uhr geöffnet.

Der Freizeitpark Toverland präsentiert an sieben Mittwochen in den Sommerferien die magischen Mittsommerabende. In allen sechs Themengebieten sind ab 17 Uhr Live-Entertainment und besondere Charaktere zu sehen. Die Themenabende werden auf spektakuläre Art und Weise mit einer bezaubernden Feuerwerkshow abgeschlossen. Das Toverland ist zu diesem sommerlichen Event bis 23 Uhr geöffnet.

Der Park lockt mit Festivalatmosphäre

Dieses Jahr ist das Entertainmentangebot der Mittsommerabende größer als jemals zuvor. Mit der Ankunft des neuen Eingangsgebiets Port Laguna und des neuen Themengebiets Avalon besitzt das Toverland sechs verschiedene Bereiche. „Jedes Gebiet hat ein eigenes, Entertainmentangebot“, erklärt Luke Verhoeven, Manager Entertainment. „Das schafft ein vielfältiges Programm, bei dem für jeden etwas dabei ist. Das Entertainment startet in diesem Jahr auch zwei Stunden eher, so dass auch die regulären Tagesbesucher einen Teil der Mittsommerabende genießen können.“

Toverland ist gehüllt in eine farbenfrohe Festivalatmosphäre. In Port Laguna können die Besucher das magische Standbild La Sirena Regida kennenlernen oder die mediterranen Klänge der Band Sonido de Solaris genießen. Die Troubadouren in Avalon lassen mit ihrer mittelalterlichen Musik die Gaststätte The Flaming Feather zum Leben erwachen. Im Biergarten wird für Stimmung und Spaß gesorgt und bei der Holzachterbahn Troy wird die sensationelle Feuershow Helios aufgeführt. Die Besucher können sich während des Abends in einer der vielen Wasserattraktionen abkühlen oder eine Achterbahnfahrt bei Sonnenuntergang genießen.

Mit der Ankunft von Avalon erhält das Toverland einen weiteren Bewohner. Auch während der Events soll niemand geringeres als der allmächtige Zauberer Merlin anzutreffen sein. In Port Laguna begegnet man der Familie Magistralis. Diese Familie hat die besondere Aufgabe, alle Kostbarkeiten und Flaschen, die an den Strand von Port Laguna angespült werden, dort zu sammeln. In ihrem besonderen Magiezijn (magisches Lagerhaus) wird jeder herausgefordert, seine eigene Magie zu entdecken.

Die Mittsommerabende werden durch eine Feuerwerksshow mit einem Knall abgeschlossen. Port Laguna wird dabei zum ersten Mal als Kulisse dienen. Die Show, mit dem Namen „Discover your own Magic“, ist maßgeschneidert für das Toverland, unter anderem mit Musik aus beiden neuen Themenwelten. Die Mittsommerabende finden am Mittwoch, den 11., 18., 25. Juli sowie 1., 8.,15., und 22. August 2018 statt. Tickets mit Rabatt sind über die Website des Toverlands erhältlich.

Neue Attraktionen vergrößern den Park erneut

Der Freizeitpark Toverland ist einer der beliebtesten Freizeitparks der Niederlande. Der Park ist für seine mehr als 30 Attraktionen im Innen- und Außenbereich bekannt. Eine große Auswahl an Achterbahnen, Karussells, Attraktionen, Kletter- und Spieltürmen, Wildwasserbahnen und vielen Terrassen mit gastronomischem Angebot garantieren einen magischen Tag voller Spaß und Abenteuer.

Toverland empfängt jährlich etwa 700 000 Besucher. Der Freizeitpark liegt im niederländischen Sevenum, zehn Autominuten von Venlo entfernt.

www.toverland.com