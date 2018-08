In einem großen Wald wohnt eine kleine Maus, die unter ständiger Angst vor den anderen Tieren lebt, denn Eule, Fuchs und Schlange würden die Maus liebend gerne verspeisen. Doch die Maus ist klug und weiß sich zu helfen: Sie erfindet einfach den Grüffelo - ein gefährliches Monster, dessen bloße Beschreibung die anderen Tiere schon das Fürchten lehrt. Die Maus kann aufatmen. Oder doch nicht? Denn plötzlich steht sie tatsächlich vor einem Monster, das genauso aussieht wie der in ihrer Fantasie entstandene Grüffelo... Das moderne Märchen, in dem der Mut der Kleinen über die Angst vor den Großen siegt, gilt als eines der erfolgreichsten Kinderbücher Großbritanniens. Das Junge Theater Bonn hat gemeinsam mit Tall Stories London die deutschsprachige Erstaufführung des Musicals produziert und zeigt das Stück seit 2010 mit ungebrochenem Erfolg: Für den „Grüffelo“ kann man kaum zu jung und nie zu alt sein.

Spannende Geschichten erleben und einfach mal dem Alltag entfliehen – diese Faszination des Theaters soll auch dem jüngeren Publikum ermöglicht werden. Das Capitol Theater nimmt sich dieser Aufgabe an und stellt mit dem Jungen Capitol eine neue Sparte vor, die sich insbesondere an Kinder und Familien richtet. Von Detektiven und Feuerwehrmännern bis hin zu Weltreisenden und singenden Lockenköpfen – alle Produktionen versprechen eine mitreißende Stimmung und leuchtende Augen im Publikum.

DIE DREI ??? – FLUCH DES PIRATEN

30. September 2018, 14:30 Uhr & 17:30 Uhr

Ab 8 Jahren

Das erfolgreichste und beliebteste Detektivtrio der Weltliteratur kommt mit einem Schauspielstück nach Düsseldorf! Ein Zwischenfall zwingt Justus, Peter und Bob dazu, ihre abendlichen Partypläne zu streichen. Den drei Detektiven wurde eine Kamera zugespielt – im gleichen Moment, als die befreundete Detektivin Althena entführt wird. Eilige Recherchen führen die drei ??? auf eine einsame Insel im Pazifik, auf der vor Jahren „Der Fluch des Piraten“ gedreht wurde. Ein gescheiterter Regisseur, ein entlassener Häftling, ein mysteriöser Brief – all das scheint irgendwie zusammenzuhängen mit dem Verschwinden ihrer Kollegin. Doch als die Freunde das Rätsel nach und nach entschlüsseln, ist es fast schon zu spät… Die drei ??? – das sind die Jungdetektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, die spannende Fälle und jedes noch so knifflige Rätsel lösen. Rund 45 Mio. Hörspiele und 15 Mio. Bücher wurden von den abenteuerlichen Geschichten bis heute verkauft. Seit 2016 wird „Die drei ??? – Fluch des Piraten“ auch auf der Theaterbühne gespielt. Erstmalig zeigt das Junge Theater Bonn das Stück nun auch im Capitol Theater Düsseldorf. Und, aufgepasst: Für alle großen Fans der drei Detektive gibt es im gleichen Monat die Möglichkeit, Originalsprecher Oliver Rohrbeck live im Capitol Theater zu erleben. Die drei ??? Klassiker-Tour, 14. September 2018, 20 Uhr.

ANNIE – DAS MUSICAL

03. - 07. Oktober 2018, verschiedene Spielzeiten

Ab 6 Jahren

Das Waisenmädchen Annie glaubt fest daran, dass ihre Eltern sie eines Tages wieder zu sich holen werden. Als sie ausgewählt wird, das Weihnachtsfest bei dem Milliardär Oliver Warbucks zu verbringen, genießt sie nicht nur plötzlich ein wahrhaft luxuriöses Leben, sondern hat auch einen neuen Verbündeten an ihrer Seite: Warbucks will Annie bei der Suche nach ihren Eltern helfen. Das ruft jedoch die arglistige Leiterin des Waisenhauses, Miss Hannigan, auf den Plan, die mit einem hinterhältigen Trick versucht, durch Annie reich zu werden…

Es ist das erste Mal, dass die Geschichte von „Annie“ ─ 40 Jahre nach dem Start am New Yorker Broadway und 20 Jahre nach der deutschen Erstaufführung ─ in einer Neufassung als deutsche Profi-Musicalproduktion gezeigt wird: Die Stuttgarter Off-Broadway Theater Company bringt das Stück im Herbst 2018 auf die Bühne des Capitol Theaters, wo sich kleine und große Zuschauer von Annie und ihren Freunden bezaubern lassen können.