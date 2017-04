Die Geschichte vom Aschenputtel als opulent-magisches Eismusical! - Freitag, 15. Dezember 2017 – 19:30 Uhr - Samstag 16. Dezember 2017 – 15:00 Uhr

CINDERELLA, eines der beliebtesten Märchen der Welt, hat eine Vielzahl prominenter Künstler von Prokoffieff bis Disney dazu inspiriert, diverse Versionen als Film, Theaterstück oder Ballett zu schaffen. Doch noch nie wurde es als Musical auf dem Eis präsentiert.

Nun wird die Geschichte im Dezebmer 2017 das rheinische Publikum in Düsseldorf begeistern. Das internationale Ensemble „World on Ice“ mit über 50 Darstellern, darunter Sänger, Schauspieler, Eiskunstläufer, Artisten und Ballettänzer, entfaltet in 17 Bildern ein Potpourri aus Farben, Musik, Eisartistik und fantastischer Märchenphantasie.

Von ihrer bitterbösen Stiefmutter und den eitlen Stiefschwestern gequält und unterdrückt, überwindet Aschenputtel alles Elend. Sie gewinnt die Brautschau des Prinzen am Ende mittels des passenden Brautschuhs und feiert große Hochzeit.

Fantastische Szenen ummanteln die Kerngeschichte und entführen - begleitet von wunderschöner Musik - das Publikum in eine Traumwelt, in der Mäuse und Katzen den gemeinsamen Tanz wagen, silberne, von Schwänen gezogene Kutschen gemeinsam den Sternenhimmel erhellen und Bäume über dem Eisareal schweben. Großes Gefühlskino! Die Emotionen reichen von Melancholie, Schmerz, Traurigkeit und Intrige bis zu den großen Glücks- und Liebesmomenten. Der Zuschauer erlebt eine Produktion, die keine Wünsche offenlässt. Die Sehnsucht auf tolle Musicalmomente und Eiskunstlauf, unglaubliche Videonanimationen, Showspektakel und Märchenfaszination erfüllt sich aufs Allerbeste.

Idee, Drehbuch und Regie: Jindřich Šimek

Musik: Petr Malásek

Liedtexte: Václav Kopta

deutsche Version: Filip Albrecht

Einzel- und Familientickets an allen bekannten Vorverkaufstellen, bei www.westticket.de , Ticket-Hotline: 0211 – 274 000 oder unter www.eventim.de