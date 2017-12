Orff’s CARMINA BURANA umringt von Bizet, Gounod, Verdi und Puccini 16.05.2018 Düsseldorf, Tonhalle Einlass: 19:00 Uhr / Beginn: 20:00 Uhr

Klassikliebhaber können am 16. Mai 2018, in der Tonhalle in Düsseldorf, die mitreißenden Klänge der CARMINA BURANA genießen. Lassen Sie sich in Carl Orffs einzigartigem Stil die drei Teile des Werkes vom Schicksal und der ewigen, unumgänglichen Kreisbewegung des Werdens und Vergehens erzählen. Im Mittelpunkt stehen die Themen Liebe, Lebensfreude und Mystik.

Zur Einleitung in den klassischen Abend bieten Orchester, Chor und Solisten ein variierendes Programm an phänomenalen Aufführungen. Die Auszüge aus den Meisterstücken „Carmen“, „Faust“, „Aida“ und „Madama Butterfly“ stimmen die Konzertbesucher imposant auf die Inszenierung der CARMINA BURANA ein.

Im ersten Akt des Orff’schen Meisterwerks steht das Erwachen des Frühlings und der Liebe im Vordergrund. Das durchdringende „O Fortuna“ umrahmt dabei kunstvoll das Geschehen. Gesungen wird es zu Ehren der Göttin des Schicksals und des Glücks, die unentwegt das Rad des Lebens dreht. Der zweite Teil schildert ein derbes, mittelalterliches Saufgelage. Im letzten Part stehen Liebe und Sehnsucht im Mittelpunkt. Der Höhepunkt dieses Teils ist eine Hymne auf Venus, welche sich in Fortuna verwandelt. Der Anfangschor „O Fortuna“ bringt alles wieder auf Anfang und rundet den Abend ab.

Die großartigen Stimmen der Solisten Luisa Albrecht, Nikolay Nekrasov und Josef Brindzak werden von den starken Klängen des National Chor Prag und dem Orchester begleitet. Das Orchester, die Nordböhmische Philharmonie Teplice wurde 1832 gegründet und bringt eine Reihe an internationalen Künstlern mit. In harmonischer Zusammenarbeit bewirken Solisten, Chor und Orchester, unter der Leitung von Norbert Baxa, dass der einzigartige Stil Carl Orffs auf der Bühne für die Zuhörer zum Leben erwacht.

Termine:*

16.05.2018 Düsseldorf, Tonhalle

17.05.2018 Bremen, Glocke

18.05.2018 Hamburg, Laeiszhalle

19.05.2018 Berlin, Tempodrom

