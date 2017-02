Im Einklang mit den berühmtesten Ouvertüren und Opernchören - Konzert anlässlich des 35. Todestages von Carl Orff - 15.05.2017 Düsseldorf, Tonhalle - Einlass: 19 Uhr/ Beginn: 20:00 Uhr

Ein einmaliges Konzert-Highlight erwartet Klassikliebhaber am 15.05.2017 in der Tonhalle Düsseldorf. Ein Abend ganz im Zeichen der Fazination, wenn die berühmtesten Ouvertüren und Opernchöre auf Carl Orff´s Carmina Burana treffen. Als einer der führenden Komponisten des 20. Jahrhunderts hat er mit diesem frühen Meisterwerk Klassikliebhaber weltweit begeistert und wird das Publikum in Düsseldorf in Hochstimmung versetzen.

Im ersten Teil werden die Besucher mit einem stilvollen „Cavalleria Rusticana“ vom Orchester der Nordböhmischen Philharmonie Teplice in den Abend entführt. Werke wie „Nabucco“ und „La forza del destino“ Giuseppe Verdis' „Carmen“ von Georges Bizet bis hin zu Richard Wagner´s „Lohengrin“ und Alexander Borodins „Fürst Igor“ lassen die Stimmen des National Chores Prag in einem unvergesslichen Glanz erstrahlen. Liebhaber der klassischen Musik werden verzaubert und können sich auf ein Klassikkonzert ganz im Zeichen der Carmina Burana einstimmen lassen.

Anschließend schildert die CARMINA BURANA in drei Teilen von der schicksalhaften Kreisbewegung des Werdens und Vergehens, von Lebensfreude, Liebe und Liebeswerbung, Mystik und Romantik. Das durchdringende „O Fortuna“ zu Ehren der Göttin des Schicksals und des Glücks, die unentwegt das Rad des Lebens dreht, umrahmt kunstvoll das Geschehen. Auf das Elementare besinnt und mit Harmonie und Schlichtheit in der Melodie, beeindruckt das Orff‘sche Werk an diesem Abend bis in die letzten Reihen.

Die großartigen Stimmen der Solisten Luisa Albrecht, Jan Mikuschek und Nikolay Nekrasov begleitet von den starken Klängen des Chores und dem Orchester, der Nordböhmischen Philharmonie Teplice bewirken, dass der einzigartige Stil Carl Orffs auf der Bühne lebensfroh auflebt.

Termine:*

15.05.2017 Düsseldorf, Tonhalle

20.05.2017 Berlin, Tempodrom

21.05.2017 Hamburg, Laeiszhalle

CARMINA BURANA – ein einmaliges Konzerterlebnis.

Tickets für die Klassikinszenierung & weitere Informationen gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter www.opern-festspiele.de und über die Tickethotline 0180 - 60 50 400 (0,20€/Anruf aus dem dt. Festnetz; max. 0,60€/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz).