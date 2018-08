Ebenfalls in Halle 18 können sich die Besucher des Caravan Salons von einer Ausstellung des Camping-Oldie-Clubs mit Oldtimern in die 60er- und 70er-Jahre versetzen lassen. Die Bandbreite reicht von Schmuckstücken aus den Anfängen des professionellen Caravanings bis zu Sonderanfertigungen mit luxuriösem Interieur. Direkt daneben befindet sich der Caravan Salon Clubtreff. Dort haben Mitglieder die Gelegenheit, in exklusiver Atmosphäre andere Clubmitglieder zu treffen oder einfach in aller Ruhe einen Moment zu entspannen.

Das Expertenteam in der „Starterwelt“ bietet Einsteigern und Fortgeschrittenen viele Tipps rund um die Caravaning-Praxis. Unter anderem wird die richtige Handhabung der Bordtechnik demonstriert, Profis geben Tipps und Empfehlungen zu Fahrzeugtypen, Reiserouten oder der richtigen Campingplatzwahl. Ganz neu in diesem Jahr ist das Thema Vermietung von Reisemobilen und Caravans. Dabei finden alle Besucher, die einmal einen Urlaub im Reisemobil oder Caravan ausprobieren wollen, eine Beratungsstation mit allgemeinen Tipps und Informationen zur Fahrzeugmiete.

Caravaning zieht immer mehr Menschen in seinen Bann. Damit Einsteiger bei der großen Auswahl auch wirklich das Passende finden, empfiehlt sich zunächst ein Besuch in der etablierten Sondershow „Starterwelt – entdecke Camping & Caravaning“ in Halle 18 auf dem Freigelände.

Anfang 2000 hat die Messe Düsseldorf mit dem Caravan Salon Club ein Kundenbindungsprogramm geschaffen, das einen ständigen Austausch mit den Besuchern ermöglicht und auch den Ausstellern als Plattform dient. Inzwischen sind mehr als 174 000 Mitglieder im weltweit größten Messe-Club vereint. Der Club ist kostenfrei und bietet allen Caravaning-Fans hilfreiche Informationen sowie nützliche Angebote und Preisvorteile.

Traumhafte Caravaning-Reisen

Im Traumtouren-Kino in Halle 7.1 können die Zuschauer auch in diesem Jahr spannende Caravaning-Destinationen erleben. Konstantin Abert, Janette Emerich und Uwe Hamm entführen die Besucher nach Schottland, Australien und Neuseeland, Russland (von der Ostsee bis zum Japanischen Meer) und entlang der Panamericana (Teil 1: Unterwegs von Feuerland bis an die Karibik; Teil 2: Der Westen der USA). Ganz besonders spektakulär ist die Traumtour durch die Dschungelwelten und Gebirgszüge des Goldenen Dreiecks in der Grenzregion der Staaten Laos, Thailand und Myanmar.

Die Multivisionsshows im Traumtouren-Kino finden täglich von 11 bis 17 Uhr im einstündigen Rhythmus statt. Der Zugang zum Kino kann über Eingang Nord oder die Halle 7 erfolgen.

Spektakulär geht es auch beim Bike-Profi und Eberspächer-Markenbotschafter Danny MacAskill bei seiner Bike-Trial-Show am ersten Wochenende (Samstag und Sonntag jeweils 13.30 und 16.30 Uhr) zu. Zusammen mit seinem Team zeigt der Schotte im Parcours auf dem Außengelände zwischen den Hallen 9 und 17 spannende Bike-Stunts.

Im Freigelände vor Halle 5 bietet der „E-Bike-Parcours“ den Besuchern die Gelegenheit, in einem separaten Terrain die Fahreigenschaften von Elektro-Bikes, Elektro-Rollern sowie Eco-Movern auszuprobieren.

Besucherfreundlich ist auch in diesem Jahr das Online-Ticket. Online gekaufte Tickets berechtigen personengebunden an zwei Tagen den Eintritt zum Messegelände. Besucher des Caravan Salons können somit noch länger in die Erlebniswelt des Caravanings eintauchen und müssen dafür nur einmal bezahlen – das gilt aber ausschließlich für eTickets.

Auf die jüngsten Besucher wartet ein Hindernisparcours

Der Caravan Salon bietet für Jugendliche und Kinder jede Menge Abenteuer- und Sportaktionen. Auch die Jüngsten kommen dabei auf ihre Kosten. Wie in den Vorjahren wartet auf die kleinen Besucher ein Programm mit vielen Mitmach-Aktionen, Spaß, Spiel und jeder Menge Highlights.

Jugendliche und größere Kinder finden im Adventure Camp des Stadtsportbundes Düsseldorf (Freigelände zwischen den Hallen 11 und 15) Spiel- und Klettermöglichkeiten. In diesem Jahr wird das Angebot noch einmal erweitert. Neben einem Kletter- und Tunnelmodul darf sich der Nachwuchs auf dem neuen Hindernisparcours sowie auf einer weiteren Überraschung austoben.

Kleinere Kinder ab vier Jahren werden am Stand der Arbeiterwohlfahrt (Eingang Nord, 1. Obergeschoss) mit Spielen, Schminken und Basteln unterhalten. Während sich die Erwachsenen dem Angebot in den Hallen widmen können, werden die Jüngsten mit einem vielfältigen Programm von ausgebildeten Pädagogen betreut.

Parallel findet am zweiten Wochenende vom 31. August bis 2. September in Halle 6 die TourNatur unter dem Motto „Lebe die Freiheit“ statt. Auf dieser Messe für Outdoor-Aktive präsentieren 275 Aussteller mehr als 5000 Destinationen für Wandern, Trekking und den Urlaub in der Natur sowie die hierzu passende neueste Ausrüstung mit fachmännischer Beratung.

Die neue Plattform „Erlebnis Natur – entdecke Deine Naturlandschaft“ bietet zudem viele Anregungen und Informationen zu Reisen und Aktivitäten in Deutschlands Nationalen Naturlandschaften.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter

www.caravan-salon.de