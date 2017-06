Von der Nische zum Erfolg: Als die popkomm nach 2003 von Köln nach Berlin wanderte, füllten die Veranstalter der cologne on pop GmbH die entstandene Lücke. Naheliegend war ein Festival für elektronische Musik. Anders als bei der popkomm setzte man nicht auf das Thema „Messe“, sondern auf ein kuratiertes Publikumsfestival plus Branchentreff. Während die popkomm nun seit längerer Zeit Geschichte ist, feiert das c/o pop Festival in diesem Jahr bereits sein 14-jähriges

Bestehen. Vom 16. bis 20.08.2017 findet das beliebte "Entdeckerfestival" erneut statt und bringt internationale Stars, gefeierte Newcomer und noch unbekannte Geheimtipps auf die Kölner Musikbühnen.

Das herausragende Erfolgsrezept des beliebten Festivals: Bands von morgen frühzeitig zu präsentieren. Die Programm-Macher konnten in den letzten Jahren Acts wie Grammy-Gewinner Arcade Fire, Franz Ferdinand, Paul Kalkbrenner oder auch AnnenMayKantereit lange vor deren kommerziellen Durchbruch verpflichten. Gleichzeitig fand man außergewöhnliche Locations, in denen Popkonzerte vorher nie stattgefunden hatten – wie die Philharmonie, der WDR-Sendesaal,

das Museum Ludwig und das Millowitsch Theater. An den fünf Tagen im August werden mittlerweile mehr als 30 verschiedene Konzerthallen, Clubs und Bars im Zentrum Kölns bespielt, so auch beliebte Spielstätten wie das Gloria Theater, der Club Bahnhof Ehrenfeld und auch der

Stadtgarten. Bereits bestätigte Acts für 2017: Moderat, James Vincent McMorrow, Motor City Drum Ensemble, Roman Flügel, Radical Face, Faber, L’aupaire, Her, Mall Grab, Fil Bo Riva, Tash Sultana,

Jordan Rakei, Thomas Azier, Voodoo Jürgens, Martin Kohltest, Junius Meyvant, DJ Seinfeld, Jade Heart, Chuckamuck, Josin, Tristan Brusch, Wolf Müller & Niklas Wandt, Oum Shatt, Krakow Loves Adana, Matt Maltese, Bobby Analog, John Grvy, Der Ringer, Friends of Gas, Yellow Days, Heim, Brett, Hush Moss, Pabst, Mallorca.

Mehr Infos unter: www.c-o-pop.de