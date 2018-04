Im Sommer ist Bryan Adams live in Deutschland mit Konzerten in Hamburg, Köln und Mannheim zu sehen.

Köln. Bryan Adams kehrt mit seiner Ultimate Tour zum Sommeranfang nach Deutschland zurück. Der zu den erfolgreichsten Rock-Interpreten zählenden Künstler gibt vom 18. bis 22. Juni Konzerte in Hamburg, Mannheim und Köln. Ultimate lautet auch der Titel seines neuen Albums, das zwei brandneue Tracks plus alle Hits enthält.

„The Ultimate Tour“ präsentiert Bryan Adams mit einem packenden Set, der natürlich sämtliche Charterfolge beinhaltet. Adams gilt als einer der faszinierendsten Live-Musiker weltweit. Seine energiegeladene Performance, die Leichtigkeit seiner Bühnenpräsenz und die unglaublichen Vocals garantieren gleichzeitig für Spannung und beste Unterhaltung. Seit mehr als drei Jahrzehnten begeistert Bryan Adams Millionen Fans als glaubwürdiger Rock ‘n‘ Roller weltweit mit Bestseller-Songs und Live-Auftritten.

Seine CDs eroberten stets die Spitzen der internationalen und deutschen Charts, erreichten multiplen Im Sommer live in Deutschland mit Konzerten in Hamburg, Köln und Mannheim.Gold- und Platinstatus. Seine Hitsingles entwickelten sich zu Rockhymnen, seine Konzerte sind Adrenalin pur. Während seine Hits stets die internationalen Charts dominierten, zog er die Massen mit absoluter Natürlichkeit und überschäumender Spielfreude in den Bann. Vier Mega-Hits verdeutlichen die musikalische Dominanz von Bryan Adams in den 90ern: „Everything I Do“, „Please Forgive Me“, „All For Love“ und „Have You Ever Really Loved A Woman“.

Am 22. Juni gastiert er in der Kölner Lanxess-Arena. Karten gibt es unter www.eventim.de