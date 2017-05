Tarzan der Welturaufführung in Oberhausen – Premiere am 16. Mai 2017 – erste Einblicke in die Proben

Begeisterungsstürme und Standing Ovations: Disneys Musical TARZAN setzt nicht nur in Sachen Showerlebnis neue Maßstäbe, sondern auch bei den Besucherzahlen. Seit der Premiere im vergangenen November hat vor allem Publikumsliebling Alexander Klaws als Tarzan die Zuschauer in seinen Bann gezogen. Jetzt übergibt er die Liane an keinen Geringeren als den „Ur-Tarzan“ Josh Strickland. Der Musicalstar hat die Rolle des Dschungelhelden bei der Welturaufführung 2006 am New Yorker Broadway erstmals verkörpert. Seine beeindruckende Interpretation war maßgeblich für alle folgenden TARZAN-Inszenierungen. Ab 16. Mai 2017 haben die Zuschauer jetzt die einmalige Gelegenheit, Josh Strickland live im Stage Metronom Theater zu erleben.

Josh Strickland zu seinem ersten Engagement in Deutschland: „Nichts könnte mich mehr begeistern als wieder als Tarzan auf der Bühne zu stehen, vor allem in dieser aufregenden Produktion in Oberhausen. Tarzans Geschichte liegt mir sehr am Herzen und die Rolle am Broadway zu kreieren war ein wirklich tolles Erlebnis. Ich freue mich sehr darauf, mit den Zuschauern meine Leidenschaft für die Show zu teilen und die Geschichte in deutscher Sprache zu erzählen.“

„Im Namen von Thomas Schumacher, Präsident von Disney Theatrical Productions und Produzent von TARZAN am Broadway, und von Bob Crowley, dem Regisseur und Designer von TARZAN möchte ich betonen, wie großartig es ist, Josh Strickland als neues Ensemblemitglied von TARZAN Oberhausen in der Titelrolle begrüßen zu können,“ so Jeff Lee, der Associate Director der Show. „Er hat die Rolle vor über 10 Jahren für die originale Broadway-Produktion erschaffen und es ist faszinierend, Josh bei seiner Rückkehr in den Dschungel zu beobachten, wie er sich diese anspruchsvolle Rolle wieder zu eigen macht. Seine unglaublichen und vielfältigen Talente entfalten sich in vollem Umfang, als hätte er die Show nie verlassen.“

Disneys Musical TARZAN bricht alle Besucherrekorde am Standort Oberhausen. Innerhalb kürzester Zeit hat sich die spektakuläre Show zum Publikumsmagneten in der Metropole Ruhr entwickelt: Die mitreißende Musik von Weltstar Phil Collins, die atemberaubenden Flugszenen, die eigens für Oberhausen designten Kulissen und die Originalregie von Bob Crowley erzeugen die perfekte Illusion und lassen die Dschungelwelt mitten in Oberhausen lebendig werden.

Tarzans Geschichte ist weltberühmt und hat bis heute viele Generationen begeistert: Nach einem Schiffbruch nahe der Küste Afrikas wird der kleine Tarzan mit seinen Eltern an einen menschenleeren Strand gespült. Vater und Mutter werden Opfer eines Leopardenangriffs und das Kind bleibt als Waise zurück. Das Gorilla-Weibchen Kala nimmt sich seiner an und zieht ihn in der Gemeinschaft der Affen groß. Nicht allen ist er gleichermaßen willkommen. Clan-Oberhaupt Kerchak sieht ihn als Eindringling, der eine Gefahr für seine Sippe darstellt. Und auch Tarzan spürt, dass seine Wurzeln eigentlich woanders liegen. Jahre später trifft eine Expedition im Dschungel ein und Tarzan – mittlerweile ein junger Mann – steht zum ersten Mal Menschen gegenüber. Unter ihnen ist die hübsche Jane. Diese Begegnung ist der Anfang einer großen Liebe, die sie schon bald vor die wichtigste Entscheidung ihres Lebens stellt.