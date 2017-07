Neuer Dschungelheld ab August – Josh Strickland bis Ende Juli auf der Bühne - Fitnesstraining und Flugstunden

Oberhausen, 7. Juli 2017 Willkommen (zurück) im Dschungel! Ab August wird Anton Zetterholm die Rolle des Dschungelhelden in Disneys Musical TARZAN im Stage Metronom Theater in Oberhausen übernehmen. Er folgt damit Broadway-Star Josh Strickland, der am 30. Juli zum vorerst letzten Mal als Tarzan durch das Theater schwingen und sich danach neuen Projekten in den USA widmen wird.

Für Anton Zetterholm ist die Rolle des Tarzan und vor allem Oberhausen kein Neuland: 2008 wurde er von Phil Collins höchstpersönlich in der SAT.1 TV-Show Ich Tarzan, Du Jane! für die Deutschlandpremiere des Musicals in Hamburg ausgewählt. Collins sagte damals über den sympathischen Schweden: „Er passt perfekt! Ich bin mir sicher, dass er meine Songs bestens rüber bringen wird." Und dieser Wunsch hat sich erfüllt. Anton wurde vom Publikum für seine Interpretation des Dschungelhelden gefeiert, und eine steile Karriere begann. Das Oberhausener Publikum begeisterte Zetterholm bereits 2010 als Fiyero in WICKED – Die Hexen von Oz. „Mit Tarzan hat für mich alles angefangen! Jetzt noch einmal diese anspruchsvolle Rolle zu erarbeiten und all meine Erfahrungen der letzten Jahre einzubringen, ist aufregend und eine Herausforderung. Und dann stehe ich auch wieder in Oberhausen auf der Bühne – eine doppelte Heimkehr“, so Zetterholm über sein bevorstehendes Engagement bei Disneys Musical TARZAN.

Vor wenigen Tagen haben bereits die Proben für das schwedische Multitalent, das neben seinen Bühnenengagements auch immer wieder im TV zu sehen ist, in Oberhausen begonnen. Bis zur Premiere stehen neben den Bühnenproben harte Fitnesstrainings und viele Flugstunden auf dem Programm.

Tarzans Geschichte ist weltberühmt und hat bis heute viele Generationen begeistert: Nach einem Schiffbruch nahe der Küste Afrikas wird der kleine Tarzan mit seinen Eltern an einen menschenleeren Strand gespült. Vater und Mutter werden Opfer eines Leopardenangriffs und das Kind bleibt als Waise zurück. Das Gorilla-Weibchen Kala nimmt sich seiner an und zieht ihn in der Gemeinschaft der Affen groß. Nicht allen ist er gleichermaßen willkommen. Clan-Oberhaupt Kerchak sieht ihn als Eindringling, der eine Gefahr für seine Sippe darstellt. Und auch Tarzan spürt, dass seine Wurzeln eigentlich woanders liegen. Jahre später trifft eine Expedition im Dschungel ein und Tarzan – mittlerweile ein junger Mann – steht zum ersten Mal Menschen gegenüber. Unter ihnen ist die hübsche Jane. Diese Begegnung ist der Anfang einer großen Liebe, die sie schon bald vor die wichtigste Entscheidung ihres Lebens stellt.

