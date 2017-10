Vorletzter Antik-, Kunst- & Designmarkt vor der Umbaupause in der Kaiser-Friedrich-Halle

Jetzt im Herbst, findet am Sonntag, den 29. Oktober von 11-18 Uhr endlich wieder der Antik-, Kunst- & Designmarkt in der Kaiser-Friedrich-Halle statt. An rund 60 Ständen präsentieren Aussteller aus der Region, Deutschland und dem benachbarten Ausland klassische Antiquitäten, zeitlose Designerstücke, sowie zeitgenössische und moderne Kunstobjekte. Sammler und Liebhaber erwartet ein breites Angebot über Möbel, Glas, Schmuck, Kristall, Gemälde, Weihnachtliches oder Porzellan. Vielleicht findet hier schon mancher die eine oder andere Geschenkidee für Weihnachten.

Auch ortsansässige Aussteller wie Antiquitäten Eschenhof und die Teppich-Galerie Goman sind wieder vertreten und geben Einblicke in ihr Handwerk. Für 3,- € Eintritt lädt der Markt zum Bummeln, Staunen und natürlich auch Kaufen ein.

Der dann vorerst letzte Termin vor dem Umbau der Kaiser-Friedrich-Halle, findet dann im kommenden Jahr am Sonntag, den 28. Januar 2018 statt. Rhein-Antik hofft dann ab Frühjahr 2019 hoffentlich wieder regelmäßig einen Antik-, Kunst- & Designmarkt in der Kaiser-Friedrich-Halle präsentieren zu dürfen.

Rhein-Antik und seine Händler freuen sich auf ihren Besuch.

Terminhinweis

Was: Antik-, Kunst- & Designmarkt in der Kaiser-Friedrich-Halle

Wann: Sonntag, 29.Oktober, 11-18Uhr

Wo: Kaiser-Friedrich-Halle, Mönchengladbach

Eintritt: 3,-€, Kinder frei

Info: www.rhein-antik.de