30 Mio. Zuschauer in den USA! Das amerikanische Starensemble „The Silhouettes“ tourt 2017/2018 durch Deutschland und präsentiert live die faszinierende Reise in das Reich der le-benden Schatten!

28.12.2017 Seidenweberhaus | Krefeld | 19.30Uhr

21.12.2017 Stadttheater | Ratingen | 19.30Uhr

„Unglaublich! Wie machen die das bloß? Sowas habe ich ja noch nie gesehen!“ – Kaum ein Besucher, ob Groß oder Klein, Alt oder Jung, der nicht sofort gefangen ist von der fantasievollen Kraft der lebendigen Schattenbilder. Michael Noll, Inhaber von RESET PRODUCTION weiß, was seine Gäste bei „Amazing Shadows“ begeistert.

Amazing Shadows – das ist großes Schattentanztheater vom Allerfeinsten. Virtuose Artistik und eine packende Choreographie ziehen die Besucher in ihren Bann. Ein atemberaubendes Fest für alle Sinne. Poetisch, ästhetisch, spektakulär. Mit absoluter Körperbeherrschung und höchster Präzision projizieren die Künstler in rasanter Abfolge einzig mit ihren Körpern immer neue Schattenbilder. Für den Zuschauer entstehen lebendige Welten, die wie kleine Kurzfilme anzuschauen sind.

Das amerikanische Starensemble „The Silhouettes“ wurde von Lynne Waggoner-Patton gegründet. 2016 begeisterte „The Silhouettes“ in der amerikanischen Version der TV-Show „Das Supertalent“ und wurde von der Jury und den Zuschauern bis ins Finale gevotet.

