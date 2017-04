Spaß und Bewegung für die ganze Familie in Düsseldorfs erstem Trampolinpark

Es ist soweit: AirHop bringt eine neue Liga Trampolinspaß in die Landeshauptstadt! Die erste Trampolinhalle Düsseldorfs begeistert mit abwechslungsreichen Freizeitaktivitäten für Jung und Alt. Auf über 4.000 Quadratmetern laden weitläufige Trampolinanlagen und zahlreiche Action-Features zum Springen, Spaß haben und Austoben ein. Auch Geburtstagspartys werden hier ein ganz sprungtastisches Erlebnis. Am Samstag, den 01. April 2017 geht es mit der ersten Sprung-Stunde um 14 Uhr los. Das Eröffnungswochenende steckt voller Überraschungen – mit Show-Acts, Gewinnspielen, Give-Aways und jeder Menge Spaß und Spiel zum Mitmachen.

Besucher erwartet vielseitiges Trampolinangebot und mehr

Herzstück von AirHop Düsseldorf ist das XXL Trampolinfeld: Mit über 70 zusammenhängenden Sprungflächen, langen Bahnen und Wandtrampolinen ist es ideal für Luftsprünge und Tricks aller Art. Zudem ist der Park mit einer Vielzahl von Action-Stationen für Einzel- und Gruppenspiele ausgestattet: Basketball-Bahnen, Schaumstoffgruben, Slacklines, das Duell-Spiel Battle Beams und zwei Dodgeball-Felder bringen Abwechslung in den Park-Besuch; das einzigartige Gruppen-Action-Feature ‚Wipe Out’ fordert die Geschicklichkeit von Kindern und Erwachsenen zugleich. Für Geburtstagskinder stehen private Partyräume bereit – mit den AirHop Party-Specials ist für ein sprungtastisches Rahmenprogramm, Verpflegung und Co. gesorgt. Zuschauer können sich auf der Galerie mit Café entspannen und die Tricks der Springer verfolgen.

Egal wie alt, egal wie fit - für jeden ist etwas dabei

„Trampolinspringen ist abwechslungsreich und die ideale Kombination aus Spaß und Bewegung“, so Frieder Jakstadt, Parkmanager des AirHop Trampolinparks in Düsseldorf. „Und weil für alle Altersstufen und Fitnesslevels etwas dabei ist, kommt die ganze Familie auf ihre Kosten. Wir freuen uns, das Freizeitangebot in der Landeshauptstadt mit unserer Trampolinhalle noch spannender und abwechslungsreicher zu machen.“

Der Trampolinpark ist von Dienstag bis Freitag ab 14 Uhr und von Samstag bis Sonntag, an Feiertagen und in den Schulferien bereits ab 10 Uhr geöffnet. Neben verschiedenen Preiskategorien und Rabatten für Gruppen und Familien bietet AirHop Düsseldorf auch Pakete für Geburtstagspartys, Schulgruppen und Firmenevents an sowie Trampolinfitness-Kurse und Spiel-und-Spaß-Stunden für kleine Springer unter 5 Jahren.

AirHop Trampolinpark Düsseldorf

Fichtenstr. 47 – 49 / 40233 Düsseldorf

www.airhoppark.de

Öffnungszeiten:

Am Eröffnungstag 01.04.17 startet die erste Sprungstunde um 14 Uhr.

Mo: geschlossen

Di-Fr: 14:00 – 21:00 Uhr

Sa-So: 10:00 – 21:00 Uhr

Feiertage sowie in den Schulferien: 10:00 – 21:00 Uhr