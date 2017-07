Bergisch Gladbach. Am Mittwoch hat Wolfgang Niedecken die documenta in Kassel besucht und irgendwann gedacht: „Das ist hier ja alles komplett humorbefreit. Und das ist dann für mich sehr schwer zu ertragen.“ Scheints vorbei die Zeiten, in denen ein Sigmar Polke den Humor in der bildenden Kunst salonfähig machte. „Guter Humor geht über Stammtischwitze weit hinaus“, sagt Niedecken. In seinen Liedtexten kann man dem immer wieder begegnen. In seinen Kunstwerken auch.

Der Dielenboden in der ehrwürdigen Villa Zanders in Bergisch Gladbach knarrt. Stuck an der Decke, über dem Treppenaufgang ein Kronleuchter. Und dann zwischen zwei Gipsabgüssen antiker Statuen – der BAP-Altar. Für Niedecken „ein wunderbarer Bruch“. Seit 1998 begleitet der Altar die Band auf Tour. Ausgangspunkt war ein Foto des völlig vergeigten Live-Aid-Auftritts von Bob Dylan, Keith Richards und Ron Wood 1985 in Philadelphia. Seither hat Niedecken Hunderte Figürchen, Anstecker, Sticker, Anhänger und andere Fundstücke zusammengefügt. Ein Kaleidoskop der beiläufigen Erinnerungen, das noch immer weiter wächst.

Frühe Kontakte in die New Yorker Pop-Art- und Fotorealismus-Szene

Die Ausstellung „Freunde treffen sich – Revisited“ führt zurück in die Zeit, als der Künstler Wolfgang Niedecken noch nicht daran dachte, dass ihn sein Musikhobby eines Tages auf ganz andere Wege führen würde. Schon Jahre vor dem ersten Album „Wolfgang Niedecken’s BAP rockt andere kölsche Leeder“ aus dem Jahr 1979 hatten sich Niedecken, der spätere BAP-Percussionist Manfred „Schmal“ Boecker und Rainer Gross Anfang der 1970er Jahre beim Kunststudium an den Kölner Werkschulen kennengelernt. Es gab Kontakte in die New Yorker Pop-Art- und Fotorealismus-Szene um Howard Kanovitz und Larry Rivers. Und erste Erfolge mit Ausstellungen im Kölnischen und im Hamburger Kunstverein. Nur Rainer Gross blieb am Ende in New York und bis heute der Kunst treu – ausgerechnet derjenige des Freundestrios, der sein Kölner Kunststudium nicht beendete.

Eigentlich war es auch Gross alleine, den Ausstellungsmacherin Petra Oelschlägel 25 Jahre nach seiner Auftaktausstellung in der damals gerade neu eröffneten Städtischen Galerie Villa Zanders im Jubiläumsjahr wieder nach Bergisch Gladbach holen wollte: mit seiner Entwicklung vom perfektionierten Fotorealismus über opulent-ironische Collagen bis zur völligen Abstraktion. Aber in der Vorbereitung wuchs die Idee, die beiden Kölner Freunde aus der künstlerischen Anfangszeit dazuzuholen.