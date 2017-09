Das Büchlein „Widerrede“ von Martin Roth wirft die Frage auf, welchen Einsatz der Erhalt der Freiheit von jedem Einzelnen verlangt.

Düsseldorf. Das Büchlein ist umfasst nur 96 Seiten. An einem Tag, maximal einem Wochenende, hat man es locker gelesen. Es ist also noch genügend Zeit bis zur Bundestagswahl in anderthalb Wochen. Vermutlich gibt es kaum einen besseren Zeitpunkt der Lektüre – nicht, weil es etwa noch einer weiteren argumentativen Unterfütterung bedürfte, um das Privileg des Wahlrechts auch wirklich wahrzunehmen. Sondern eher, weil die Zeiten vorbei sind, in denen wir uns danach wieder für vier Jahre zur Ruhe setzen konnten.

Ob es wirklich allein der Brexit war, der den gebürtigen Stuttgarter Martin Roth im vergangenen Herbst bewogen hat, nach fünf Jahren an der Spitze des Victoria and Albert Museums in London zu kündigen, sei dahingestellt. Aber dass es einen weltläufigen Kulturmanager und Bildungsbürger wie ihn aufgebracht hat, „wie da mit welchen Lügen und welcher Polemik agiert wurde“, ist unstreitig. „Begriffe wie Freiheit, Toleranz und Solidarität sind mir heilig. Heilig ist ein großes Wort, aber es geht auch um viel“, schreibt er in seinem Essay zu Beginn des Buchs „Widerrede“.

Fassungslos über die Wirkkraft des Populismus

Motiviert ist es nicht nur durch die politische Entwicklung vor der Brexit-Entscheidung in Großbritannien, nicht nur durch die Entwicklung Europas und der Welt, sondern auch durch die Entwicklung in seinem Heimatland Deutschland, auf das Roth zunehmend fassungsloser blickte: „Da sind Leute auf der Straße und inzwischen auch in den Parlamenten, die keine wirklichen Ziele haben – außer unser System zu zerstören“.

Roth hat sich auf das besonnen, was in der politischen Diskussion bis zum Überdruss als Keimzelle der Gesellschaft beschworen wird: seine Familie. Der Großteil des Buches gibt Diskussionen mit seinen drei Kindern Mascha (28), Roman (27) und Clara (20) wieder, aufgeteilt in die vier Kapitel „Reden wir über die Welt“, „Reden wir über Europa“, „Reden wir über Deutschland“ und „Reden wir über uns“.

Vielleicht hilft Reden nicht immer und überall. Aber was beim Lesen ganz unabhängig von den Einwürfen, Argumenten und Sichtweisen deutlich wird: dass es nicht reicht, Demokratie als Zuschauer geschehen zu lassen. „Die Generation unserer Eltern hat viel akzeptiert, viel zu viel akzeptiert“, beklagt sich Clara an einer Stelle. Die Kernfrage, die das Familiengespräch aufwirft, stellt sich aber allen Generationen aufs Neue: Wie äußert sich eigentlich ein Nichtakzeptieren? Zu lange galt zu vielen bei der Beantwortung dieser Frage bereits ihre innere Haltung als demokratisches Engagement.