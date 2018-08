Im Rheinland wird die Fotografie gehortet. In den Museen Köln und Essen liegen die Schwerpunkte. Die Fotometropole Düsseldorf hat das Nachsehen.

Köln/Düsseldorf/Essen. 1995 erschien ein Buch über die „Künstler der Einbrunger Mühle“, mit Hilla und Bernd Becher als den wichtigsten Bewohnern im Vorort Düsseldorf-Kaiserswerth. Das Quartier, in dem sie über 30 Jahre lebten und wirkten, lag direkt am Schwarzbach und war für ihren Schatz an Fotos und Negativen wenig geeignet. Bernd Bechers Vorstellung war eine Stiftung am „Schreibtisch des Ruhrgebiets zur Industrie- und Formgeschichte“. In Düsseldorf stieß er auf taube Ohren. Köln aber reagierte. Schon Ende 1992 war dort mit einem Paukenschlag die SK Kulturstiftung der Sparkasse gegründet worden.

Mit dem August-Sander-Archiv startete die SK Stiftung in Köln

Auslöser war das August Sander-Archiv, das nach Amerika abzuwandern drohte. Über 10 700 Negative und 3500 Originalabzüge, Dokumente, Möbel, Labor- und Kamera-Ausrüstungen blieben in der Domstadt. Die SK-Stiftung kaufte den künstlerischen Nachlass mitsamt den Bildrechten. Es wurde der Startschuss zur deutschen Fotografie-Geschichte. Heute sind es 6000 Vintage-Prints von August Sander.

Die Sparkassenstiftung konzentriert sich auf die dokumentarische Fotografie. 1996 schloss sie den Vertrag mit Hilla und Bernd Becher. Die ersten Teile ihres Archivs mit einem großen Konvolut an Fotos kamen ins Haus. Gabriele Conrath-Scholl, Leiterin der fotografischen Sammlung, erklärt: „Der Vertrag hielt fest, dass wir an der Dokumentation ganzer Anlagen arbeiten und nicht nur einzelne Dinge betrachten. Hilla und Bernd Becher sammelten und ordneten Bildreihen, und wir stellten eine Laborantin für ihr Atelier in Düsseldorf, um Abzüge zu machen. Das war nur ein, wenn auch wesentlicher Punkt im Vertragsgerüst mit Bechers.“

Die Negative von Hilla und Bernd Becher haben Düsseldorf verlassen

Die Negative verblieben bis zum Ableben der Künstler in Düsseldorf. Mit ihrem Tod gingen all jene Negative nach Köln, von denen es Abzüge gibt oder die publiziert wurden. Alles ist dort archiviert. Hierzu Gabriele Conrath-Scholl: „Negative sind ein Stück DNA. Daran sieht man etwa, wie sich die Bechers in der Landschaft bewegten, wie sie die Kamera einstellten und den Ausschnitt nahmen.“ Wenn 2020 im Museum Kunstpalast in Düsseldorf die Becher-Retrospektive startet, wird sie von Köln und vom Sohn Max Becher betreut. Die Organisation übernimmt die Stiftung. Lediglich der Kurator ist aus Düsseldorf.

2005 fusionierten die Sparkassen Köln und Bonn, was allerdings die Struktur der SK Stiftung nicht berühre. Nur der Name änderte sich in SK Stiftung Köln-Bonn. Betreut werden über 30 000 Abzüge und unzählige Negative. Ein Who is Who der sachlich-dokumentarischen Fotografie ist dies von Künstlern aus Europa und Amerika. Es gibt Dauerleihgaben zu Karl Blossfeldt aus der Universität der Künste Berlin, wo der Künstler einst lehrte. Seit 2004 vertraut auch Jim Dine seine Fotos den Kölnern an. Die SK-Stiftung, die über drei Etagen im eigenen Haus im Mediapark Köln verfügt, ist ein Garant für eine sachgemäße konservatorische Betreuung und Inventarisierung nach den Vorgaben der Künstler.