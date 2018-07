Der Erste Weltkrieg ist 100 Jahre her. Im Sommer 1918 forderte die Oberste Heeresleitung des deutschen Kaiserreichs angesichts der alliierten Übermacht Friedensverhandlungen. Da stand ein Verlierer längst fest – die deutsche Sprache.

Hamburg. Bis 1914 hörte das beliebteste schnelle Essen auf der Straße in New York auf deutsche Namen: Das Frikadellen-Brötchen hieß „Hamburger“, die Wurst im Brötchen „Frankfurter“. Eher liebevoll kursierte für die in Wahrheit wenig frankfurterische „Worscht“ daneben der Name „Hot Dog“. Auch diese Bezeichnung bezog sich auf die deutsche Herkunft der Streetfood-Spezialität, denn die längliche Wurstform erinnerte schließlich entfernt an einen Dackel. Das wiederum veranlasste die New Yorker Handelskammer noch 1913, den Namen „Hot Dog“ zu verbieten und in Vergnügungsparks wie Coney Island entsprechende Schilder aufzustellen: Niemand sollte auf die Idee kommen, das deutschstämmige Wurstbrötchen bestehe tatsächlich aus Hundefleisch.

Dann brach der Erste Weltkrieg aus. Während auf den grünen Äckern Flanderns und Frankreichs das erste industrielle Völkergemetzel des 20. Jahrhunderts begann, führten die Kriegsgegner des Deutschen Reichs auf dem Schlachtfeld der Kultur einen Krieg gegen die deutsche Sprache; manchmal auch gegen ihre Sprecher. Nach dem Kriegseintritt der USA 1917 ging der Absatz von Sauerkraut um 75 Prozent zurück; laut New York Times stapelten sich allein in den Lagerhäusern der Region 400 Tonnen davon. Und plötzlich erschien es den Amerikanern weniger schlimm, einen „heißen Hund“ zu verspeisen als für das Wurstbrötchen eine Bezeichnung aus der Sprache der „Hunnen“ zu verwenden. Den immer wieder von den Alliierten bemühten Hunnen-Vergleich hatte Kaiser Wilhelm II. den Deutschen bereits im Juli 1900 eingebrockt, als er in Bremerhaven bei der Einschiffung eines Expeditionskorps zur Niederschlagung des chinesischen Boxeraufstandes seine berüchtigte „Hunnenrede“ hielt.

Mit großem Sammlerfleiß hat der Journalist Matthias Heine Beispiele und Anekdoten wie die Namenswandlung vom Frankfurter zum Hot Dog gewandelten Wurstbrötchen (lediglich der Hamburger erwies sich als tilgungsresistent) zusammengetragen, mit denen er auf etwas mehr als 200 Seiten eindrucksvoll veranschaulicht, wie der Erste Weltkrieg die bis dahin recht steile Karriere des Deutschen als Welt- und Wissenschaftssprache beendete.

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts war Deutsch neben Englisch und Französisch die dritte bevorzugte Sprache auf naturwissenschaftlichen Konferenzen und Kongressen, wichtige Publikationen zu Medizin und Biologie erschienen teils ausschließlich auf Deutsch; Deutsch blieb in Japan auch lange nach dem Zweiten Weltkrieg noch die führende Sprache in der Medizin. Etliche naturwissenschaftliche Nobelpreisträger verbrachten Studienjahre an deutschen Universitäten und erlernten zumindest rudimentär die deutsche Sprache.

Das alles endete mit der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg, die sich im Sommer 1918 so deutlich abzeichnete, dass auch die Oberste Heeresleitung des Kaiserreichs sich der Realität nicht mehr verschließen konnte. Nach den erfolglosen Frühjahrs-Offensiven fürchtete sie einen Durchbruch der an Menschen und Material deutlich überlegenen Alliierten überall an der Westfront – und drängte nun auf Friedensverhandlungen durch die Regierung. Damit schoben die Militärs den Zivilisten die Verantwortung in die Schuhe. Der Niedergang des Deutschen als Sprache von Weltgeltung war da bereits zu großen Teilen vollendet.