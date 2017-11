Leonard Bernsteins Musical-Klassiker „West Side Story“ kommt im Januar nach Köln. Die Inszenierung befindet sich auf Welttournee.

Paris/Köln. Es ist eine große Liebe, die keine Chance hat. Zu tief sind die Gräben zwischen den rivalisierenden New Yorker Streetgangs, den Jets und den Sharks. Die einen leben schon lange in Amerika, die anderen sind gerade mit ihren Familien aus Puerto Rico nach Manhattan gekommen. Und trotzdem finden Tony und Maria zusammen – eine Zukunft hat ihre Beziehung nicht. Sie endet tragisch mit dem gewaltsamen Tod Tonys.

Als Musical kann die „West Side Story“ seit der Uraufführung 1957 weltweit eine einzigartige Erfolgsgeschichte verzeichnen. Die Idee und Choreographie der Originalfassung in den 50er Jahren stammt von Jerome Robbins, die Musik von Leonard Bernstein und die Texte von Stephen Sondheim.

Aktuell ist das Stück unter der Regie von Joey McKneely seit mehr als einem Jahr wieder auf großer Welttournee. Nach Gastspielen in Istanbul, Hongkong, Auckland, Tokio, Dubai und dem Oman feierte die Show zuletzt in Paris Premiere und gastiert dann eine Woche in Shanghai, ab dem 12. Dezember ist das Musical in Den Haag zu sehen und zieht noch nach Groningen weiter.

Nach Köln in den Musical Dome kommt die West Side Story vom 9. bis zum 14. Januar. „Es war interessant, wie das Publikum in den verschiedenen Ländern auf das Musical reagiert hat. In Dublin und Auckland war das Ganze ein Rockkonzert, im Oman haben wir das Stück der Kultur angepasst und zum Beispiel weniger Haut gezeigt. Das Publikum war auch dort begeistert“, berichtet Hauptdarsteller Kevin Hack, der Verwandte in Köln und München hat.

Eigentlich wollte er Eishockeyspieler werden

Sein Traum war es ursprünglich, Eishockeyprofi in der nordamerikanischen NHL zu werden. Doch der Traum zerplatzte. „Danach habe ich erst mal abgehangen, und alles ging abwärts“, sagt der Mann aus New Jersey, der die Rolle des Tony übernommen hat.

Gastspiel

Vorstellungen

Karten „West Side Story“, Kölner Musical Dome, Goldgasse, 9. bis 14. Januar. Di.-Fr. 19.30 Uhr, Sa. 15 und 19.30 Uhr, So. 14.30 und 19.30 Uhr Tickets gibt es ab 26 Euro unter Telefon 0221/57790. westsidestory.de

Irgendwann entdeckte er aber die Musik für sich und bereitete sich mit Hilfe seines Bruders, einem Musiklehrer, auf sein erstes Casting vor. „Und das, obwohl ich vorher noch nie gesungen habe. Ich war erfolgreich und habe dann immer wieder die richtigen Leute getroffen. So kam meine Karriere voran“, erinnert sich Hack, der anfangs auch mal in Countryclubs aufgetreten ist. Inzwischen ist er als Musicaldarsteller mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden.