Markus Lüpertz über seine Werke im Wuppertaler Skulpturenpark, sein Genie – und seine Rolle als Bad Boy der Kunstszene.

Wuppertal. Sie kennen sich seit vielen Jahren, haben zusammengearbeitet, sind gut befreundet und beide Künstler von internationalem Rang. Vor ein paar Jahren hat Markus Lüpertz immerhin schon mal eine imposante Figur, die mehr als vier Meter hohe „Paris sans bras“, im Wuppertaler Skulpturenpark von Tony Cragg aufgestellt. Auch hat der Malerfürst schon öfter den wunderschönen Waldfrieden-Park besucht. Eine Ausstellung gab es aber bislang nicht. Das wird nun nachgeholt – morgen um 17 Uhr ist die Eröffnung.

Warum erst jetzt die Ausstellung im Skulpturenpark?

Lüpertz: Es war immer klar, dass ich hier ausstelle. Der Skulpturenpark ist einmalig, die Ausstellungsräume ideal. Wir haben ja Zeit. Ich sehe mit großem Vergnügen, was Tony hier ausstellt. Hier hat sich ein gewisses Niveau entwickelt. Und um dem zu entsprechen, konnten gar nicht genug Ausstellungen vorher sein.

Sie bezeichnen sich als Malerskulpteur. Was bedeutet das?

Lüpertz: Das ist vielleicht das Einzige, was Tony Cragg und mich unterscheidet. Das heißt, ich komme von der Malerei, male Horizonte und fing eines Tages an, diese Horizonte mit Figuren und Gnomen, Gespenstern und Geistern zu besetzen. Die Malerskulptur ist eine der interessantesten und wenig beachteten Phänomene. Maler haben eine ganz andere Sicht. Sie gehen immer von der Fläche aus. Wie bei einem Diamanten, den man schleifen kann – egal, wie viele Facetten man ihm gibt, es bleiben Flächen. Und so sollte man meine Skulpturen auch sehen, die immer Überraschungen, eine organische Logik haben. Das ist ganz spannend und aufregend. Deshalb stelle ich mich gerne in Konkurrenz zur Skulptur. Ich fühle mich hier recht wohl, weil hier neben Tonys auch andere hervorragende Skulpturen stehen.

Sie sagen selbst von sich, dass Sie ein Genie sind. Was meinen Sie damit?

Lüpertz: Es ist ein tiefer Glaube, den ich an mich habe. Ich glaube, dass jeder Künstler so denkt. Es ist natürlich Blödsinn, wenn einer sagt: ,Ich bin ein Genie.’ Wenn ich so was sage, dann meine ich den Anspruch an mich selbst. Ich habe nur diese eine Zeit, in der ich arbeiten kann. Ich muss das Höchste anstreben. Ob ich es schaffe oder nicht, wird hundert Jahre später entschieden. Der Anspruch, den ich an mich habe, nimmt keine Rücksicht, sondern ist in der Kunst zu suchen. Auf diesen Anspruch habe ich mich eingelassen. Es geht um die Einstellung zur Sehnsucht nach Vollendung. Wenn man nicht die Voraussetzung hat, genial zu sein, dann braucht man erst gar nicht anzufangen. Wenn Tony kein Genie wäre, hätte er das hier nie geschafft. Er ist nur höflicher Engländer und sagt das nicht. Ich formuliere halt eher provokant, aber das sei mir als Künstler, als Bohème verziehen.