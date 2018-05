Sprachwissenschaftler Peter Honnen stellt 1500 Wörter aus der Umgangssprache von Rhein und Ruhr vor – und erklärt diese höchst unterhaltsam.

Köln. Gerne wird, wenn von Umgangssprache die Rede ist, die Nase gerümpft, gilt diese gegenüber dem Hochdeutschen doch als primitiv und ungebildet. „Da tut man dieser aber unrecht und das ist eine der Aufgaben meines Buches“, sagt der in Rheinhausen geborene Sprachwissenschaftler Peter Honnen. Er hat unter dem Titel „Wo kommt dat her?“ ein Herkunftswörterbuch der Umgangssprache an Rhein und Ruhr veröffentlicht, ein Lebenswerk, das er in den 30 Jahren gesammelt und dokumentiert hat.

Es zeigt auch die Bedeutung der Umgangssprache als „Experimentierfeld“ für die Entwicklung von Sprache auf. Es sind so spannende wie auch überraschende Geschichten, die darin anhand der präsentierten Wörter erzählt werden. So steht „schummeln“ im Hochdeutschen für „falschspielen“ und „betrügen“, bedeutet aber in der rheinischen und niederdeutschen Mundart auch „etwas hin- und herbewegen“, wenn zum Beispiel in einer Schublade etwas gesucht wird. Es steht allerdings auch für „durchstöbern“ oder „zusammenraffen“, woraus die negative Bedeutung sich im Hochdeutschen festgesetzt hat.

Ein Köppken oder Köppschen, also eine Tasse Kaffee, trinkt man im Rheinland, im Bergischen Land, im Ruhrgebiet und am Niederrhein.

Eine schöne Geschichte bietet auch der „Kappes“. Er bezeichnet den Kohl genauso wie das aus ihm erzeugte Sauerkraut. Verwendet wird der Begriff, der sich vom lateinischen Wort „caput“ (Kopf) herleitet, in etwas veränderter Form auch im Schweizerdeutschen oder in Luxemburg. Man spricht aber auch von „Kappes erzählen“, wenn man etwas für Unsinn oder Unfug hält. Diese Begriffswandlung kommt aus der Gaunersprache, dem Rotwelschen, wo zwar nicht Kappes, aber dafür Kohl für Unsinn oder Scherz steht. Auch der „Kohldampf“ kommt übrigens aus dieser Sprache. Betrügen selbst wird in der Mundart zu „betuppen“, was deutlich angenehmer klingt als die hochdeutsche Begrifflichkeit. Es kann allerdings mit „schön fies betuppen“ auch deutlich gesteigert werden.

Viel schöner ist das „Jückeln“ oder „Jöckeln“, bei dem man nur zum Zeitvertreib in der Gegend umherfährt, oder, um es neudeutsch zu sagen, „im Auto chillt“. In der Wendung „op jück/jöck“ steht das Wort „auf“ für unterwegs sein.

Ursprünge bis in die Kelten- und Römerzeit zurückverfolgt

„Stickum“ heißt der Schnaps in Düsseldorf, was „heimlich“ bedeutet. Es gibt ihn klar oder cognacfarben aus dem Eichenfass („Stickum plus“).

Spannend ist auf jeden Fall, wo die Wörter der Umgangssprache herkommen. Hier hat der Autor viel Zeit und Arbeit investiert und manche Begriffe bis in die Kelten- und Römerzeit zurückverfolgt. Das gilt zum Beispiel für „Söller“ oder „Sölder“, womit am Niederrhein und im westlichen Rheinland der Dachboden gemeint ist. Es leitet sich aus dem lateinischen Wort „solarium“ her, was für flaches Dach oder Terrasse bzw. der Sonne ausgesetzter Teil des Hauses verwendet wird. Aber schon unter dem Reformator Luther wird Söller durch den Begriff Speicher verdrängt.