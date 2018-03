André Kaczmarczyk ist am Düsseldorfer Theater zum Shooting-Star avanciert. Mit enormer Präsenz verkörpert er Rollen wie Valentine, Fabian oder jetzt Caligula.

Düsseldorf. Sieben Tage – nicht sieben Köpfe, sondern immer derselbe Kopf. André Kaczmarczyk, der 31-jährige Schauspieler, der im Düsseldorfer Schauspielhaus auf Höchsttouren läuft, singt und tanzt, hat eine Bühnenpräsenz wie nur wenige. In anderthalb Jahren ist er in Düsseldorf zum Shooting-Star avanciert.

Manchmal sieben Tage hintereinander, in verschiedenen Rollen. Als „Idiot“ in Dostojewskis gleichnamiger Roman-Bühnenfassung, als swingender Großstadt-Melancholiker Fabian in Kästners „Fabian – oder der Gang vor die Hunde“ oder als sinnlich teuflischer Valentine im David-Bowie-Musical „Lazarus“. In unregelmäßigen Abständen gar in „Jeff Koons“, einer szenischen Installation, die Kaczmarczyk auch selbst – gemeinsam mit dem Assistenten Felix Kracke inszeniert hat.

„Schauspiel, das ist für mich eine sehr leibliche Angelegenheit.“

André Kaczmarczyk, Schauspieler

Wie ist so ein Pensum zu schaffen? Ist Kaczmarczyk süchtig nach Theater? Wie lange hält man das überhaupt durch? „Das frage ich mich manchmal selbst“, sagt der Schauspieler und lacht. Die Anstrengung, die macht ihm sichtlich Spaß, scheint sein Lebenselixier. Obwohl er nur noch zum Schlafen nach Hause gehe, in seine schöne Wohnung in Düsseldorf-Flingern. Dort könne er schnell den Akku wieder aufladen, runterkommen von der Hochspannung. Für ein Privatleben bleibt kaum Zeit. Lächelnd kommt die Antwort, sie klingt ehrlich.

Ein Blick auf den Spielplan beweist es: Der nächste Brocken steht vor der Tür: Wir erwischen den auch von Regisseuren begehrten Mimen in einer Probenpause – zu Albert Camus’ „Caligula“. Darin geht es um den jungen römischen Kaiser, der von Allmachtsfantasien befallen ist, in einen Gewaltrausch gerät und den die Römer später stürzen wollen. Premiere im Düsseldorfer Central ist am kommenden Samstag. Wieder einmal wirft sich der Mann aus deutsch-polnischem Elternhaus mit Leib und Seele in die Titelrolle dieser „Tragödie der Erkenntnis“.

Auf dem Caligula-Vorab-Foto liegt André Kaczmarczyk nackt und blutbeschmiert auf einem Pferderücken. „Sich mit dem Körper in eine Rollen hineinschmeißen“, erklärt er sein Theaterverständnis. „Schauspiel, das ist für mich eine sehr leibliche Angelegenheit.“

In Kästners Fabian wird seine Kondition extrem gefordert

Besonders in Kästners „Fabian“, in dem er zweieinhalb Stunden unentwegt auf den Brettern steht, swingt und steppt, wird seine Kondition extrem gefordert. „Sich austoben, an sich selbst erschöpfen“, kommentiert er die Partie, die ihn am meisten anstrengt. Die Rolle, die ihm europaweite Anerkennung auch als Tänzer und Sänger bescherte, ist aber der Todesengel Valentine im Lazarus-Musical. Diesen Serienkiller habe er mit Regisseur Matthias Hartmann zu einer schillernden Gender-Bender-Figur entwickelt, in durchsichtigen Hosen, mit bronziertem Haar und auf High-Plateau-Heels. Eine Mischung aus Dämon und Diva, die Kaczmarczyk so verführerisch über die Rampe bringt, dass seit Wochen fast alle nach der Vorstellung nur noch von ‚Valentine’ und kaum noch der Bowie-Titelfigur ‚Lazarus’ sprechen.