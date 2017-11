„Girls Trip“ erzählt schwungvoll von weiblicher Solidarität.

Ryan (Regina Hall), Sasha (Queen Latifah), Lisa (Jada Pinkett Smith) und Dina (Tiffany Haddish) sind eigentlich schon seit dem College die besten Freundinnen. Doch irgend etwas kommt ihnen immer wieder dazwischen: Beruf, Familiengründung oder diverse Beziehungen stehen einem fröhlichen Wiedersehen im Wege. Mittlerweile ist es schon fünf Jahre her, seitdem die „Flossy Posse“ gemeinsam so richtigParty gemacht haben. Doch mit dem legendären Essence Musik-Festival in New Orleans soll sich das jetzt ändern.

Film

der Woche

Dort angekommen zählt nur ein Motto: Abfeiern! Heiße Typen und wilde Moves auf der Tanzfläche werden wieder zur Routine. Die mit Absinth gefüllten Gläser hätten sie sich aber besser gespart, wenn Halluzinationen und ein Polizei-Einsatz die Folge sind. Doch zum Glück können sie voll aufeinander verlassen.

Die Entwicklung von wildem, schlüpfrigem Humor hin zu dramatischem Konflikt und weiter zur erhebenden Geschichte über die Kraft von Solidarität unter Frauen und Selbstwert funktioniert nicht ganz einwandfrei, aber der Film von Regisseur Malcolm D. Lee ist ein zu schwindelerregendes Vergnügen, als dass man sich an solchen Kleinigkeiten stören sollte. „Girls Trip“ ist unser Film der Woche. Wir verschenken fünfmal zwei Karten für die Vorstellung im Cinemaxx heute um 19.50 Uhr. Rufen Sie heute um 10.45 Uhr unter der Telefonnummer 02151/855 2868 an. Red

Wertung: n n n n n