Der Samstag ist der Tag der Aprilscherze - auch im Fernsehen. „Verstehen Sie Spaß?“ zeigt Filmstreiche mit der versteckten Kamera. Und macht hierfür eine Leiche im Münsteraner „Tatort“ lebendig.

Baden-Baden. Die Fernsehshow „Verstehen Sie Spaß?“ mit Guido Cantz ist im Ersten am Samstagabend ein Quotengarant. Am Sonntag ist es der „Tatort“. Nun schlägt die Unterhaltungsshow erstmals eine Brücke zum ARD-Krimi. Mit der versteckten Kamera hat Cantz den „Tatort“-Ermittlern in Münster einen Streich gespielt. Die beiden Opfer, Axel Prahl und Jan Josef Liefers, sind am Samstag bei „Verstehen Sie Spaß?“ - und am Sonntag im „Tatort“. Die Show kommt diesen Samstag (20.15 Uhr Uhr) live im Ersten.

„Der Sendetermin ist wie gemacht für uns“, sagte Cantz im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Der 1. April passe zum Thema der seit 1980 laufenden Show: Streiche spielen und damit Leute verladen.

Filmstreiche mit der versteckten Kamera stehen bei „Verstehen Sie Spaß?“ im Mittelpunkt. Diesmal hat sich Cantz, der die Show nun im achten Jahr moderiert, einen persönlichen Wunsch erfüllt. „Es war schon immer mein Traum, einmal im Tatort die Leiche zu spielen“, sagt der 45-Jährige. Ausgesucht hat er sich mit dem Münster-„Tatort“ den Krimi mit Kultstatus und den höchsten Einschaltquoten.

Um die zwei Hauptdarsteller Prahl und Liefers beim neuen Münsteraner „Tatort“ aus dem Konzept zu bringen, saß Cantz vier Stunden in der Maske und legte sich als Leiche auf den Seziertisch. Bei den Dreharbeiten hauchte er der toten Filmfigur immer wieder unerwartet Leben ein - und wirbelte so alles durcheinander. Die Szene, die nur wenige Minuten dauert, brauchte mehr als eineinhalb Stunden.

„Es ist für die Zuschauer auch eine gute Gelegenheit, mal hinter die Kulissen zu schauen“, sagt Cantz. Prahl und Liefers alias Kommissar Thiel und Rechtsmediziner Professor Boerne werden am Samstag in der Show zu Gast sein. Ihr „Tatort“ wird am Tag darauf ausgestrahlt. Cantz wird dann jedoch nicht zu sehen sein. Die Rolle der Leiche im „Tatort“ spielt ein anderer, weil dieser im Krimi zuvor als Lebender zu sehen ist.

Ein weiterer Gast der drei Stunden dauernden Cantz-Show, die live aus den Bavaria Studios München kommt, ist das Model Lena Gercke. Sie hat für einen Film mit der versteckten Kamera den Lockvogel gespielt und so unter anderem einen Taxifahrer zum Wahnsinn getrieben.

In der Rolle des Lockvogels ist neu auch Youtube-Darstellerin Joyce Ilg. Die 33-Jährige, die im Internet und bei Sat.1 an der Seite von Comedian Luke Mockridge vor der Kamera steht, hat sich für die ARD-Show verpflichten lassen. Sie wird künftig häufiger im Einsatz sein und soll vor allem ein junges Publikum ansprechen. Als esoterisch angehauchte Kfz-Mechanikerin spielt sie bei ihrer Premiere Ahnungslosen einen Streich. Ebenfalls zu Gast ist der Bauchredner Sascha Grammel, der Stücke aus seinem neuen Bühnenprogramm zeigt.

Mit der Sendung am Samstag startet „Verstehen Sie Spaß?“ die diesjährige Saison. Geplant sind vier Ausgaben und im Sommer ein Best-of, heißt es beim Südwestrundfunk (SWR) in Baden-Baden. Er ist verantwortlich für die Fernsehshow. Pro Ausgabe erreicht sie am stark umkämpften Samstagabend den Angaben zufolge im Schnitt vier bis fünf Millionen Zuschauer und 16 bis 18 Prozent Marktanteil. Außerdem zähle der Youtube-Kanal der Sendung inzwischen rund 340 Millionen Klicks.

„Wir werden unsere Zuschauer mit Filmen begeistern, über die man am nächsten Tag spricht“, sagt Andreas Freitag, der Redaktionsleiter der SWR-Fernsehunterhaltung. Prominente, die hereingelegt werden, seien der Schwerpunkt. Zudem bleibe es beim Konzept der klassischen Fernsehunterhaltung für die ganze Familie.

Auch diesen Samstag steht ihr nicht zu unterschätzende Konkurrenz gegenüber: Das ZDF sendet zeitgleich den Krimi „Ostfriesenkiller“ mit Christiane Paul, RTL bringt die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ und ProSieben die TV-Show „Völkerball Meisterschaft 2017“.