Ulrich Wickert

Gibt es einen Trick, wie Sie Ihre Gesprächspartner zum Erzählen locken?

Wickert: Der Fragende muss unglaublich viel wissen und sich dann zurücknehmen. Bei Kohl habe ich mich 14 Tage ausschließlich mit ihm beschäftigt, bei den anderen war es eine Woche. Eigentlich müssen Sie mehr über den Befragten wissen als er über sich selbst, dann können Sie ihn leichter durch das Gespräch führen. Als ich mit Weizsäcker über seinen Vater gesprochen habe, musste ich die ganze Situation natürlich kennen, damit er mir nicht entwischen konnte.

Viele Texte reflektieren Ihr eigenes Denken über Gesellschaft und Normen, immer wieder auch über deutsche Identität. Als ein Modell schlagen Sie vor, Verantwortung zu leben. Aktuell müssten Sie politisch enttäuscht sein, oder?

Wickert: Es ist fürchterlich, das so zu sagen, aber was wir gegenwärtig in Berlin erleben, ist schon fast politische Kleingeisterei. Die Fragen nach deutscher Identität habe ich größer gedacht. Gestoßen bin ich auf das Thema als Korrespondent in Frankreich. Ich habe dort die „L’Identité de la France“ (deutsch: Frankreich) von Fernand Braudel gelesen, meines Erachtens einer der wichtigen Historiker Frankreichs des letzten Jahrhunderts. Der schreibt drei Bände über die Identität Frankreichs, aus denen ich unglaublich viel gelernt habe, und da komme ich als Tagesthemen-Moderator nach Deutschland und der damalige Bundespräsident Roman Herzog hält eine Rede zum 3. Oktober, in der er wörtlich sagt: „Es gibt die unverwechselbare Identität eines jeden Einzelnen, aber es konnte mir noch niemals jemand erklären, was eine kollektive Identität ist.“ Der Bundespräsident sagt, etwas gibt es nicht, worüber der andere drei Bände schreibt! Und dann bin ich der Frage nachgegangen: Woher kommt dieser Widerspruch?

Und? Sind Sie fündig geworden?

Wickert: Der Widerspruch rührt daher, dass die Deutschen in ihrer Identität das Dritte Reich und die Gaskammern nicht haben wollen. Also sagt man: Identität gibt es gar nicht. Deshalb sagen manche heute lieber „ich bin Europäer“ und nicht „ich bin Deutscher“. In dem Moment, in dem dieser Europäer nach Belgien fährt, sagen die Belgier: „Du bist Deutscher“. Die Deutschen fliehen aus ihrer Identität. Und meine Überlegung war: Wenn ich ein Problem mit dem Inhalt meiner Identität habe, wie müssen wir uns dann entwickeln? Was ist die Richtung? Das letzte Kapitel in meinem Buch „Deutschland auf Bewährung“ geht in die Richtung: Wir haben Verantwortung für die humane Gesellschaft. Das geht natürlich weit über das hinaus, was die Parteien sich da gerade gegenseitig zuschieben. Das ist ja absurd, dass nun die FDP sagt, die SPD solle Verantwortung übernehmen. Ja, hat die FDP denn nicht kandidiert, um an die Macht zu kommen? Man kandidiert doch, weil man Inhalte umsetzen will, und nicht um zu sagen, der andere soll es jetzt machen.