Grafikdesigner hat so genannte Typojis entwickelt, die Missverständnisse in der Schriftsprache verhindern sollen.

Düsseldorf. „Das ist aber ein besonders schöner Hut“ – ein Satz, der sowohl als Kompliment als auch als schroffes Gegenteil dessen gemeint sein könnte. Während er in gesprochener Form noch begleitet von Tonfall, Gestik und Mimik seine eigentliche Intention recht schnell offenbart, fehlen diese zusätzlichen Hinweise bei der geschriebenen Sprache. Wie der Satz gemeint ist, ist aufgrund dessen weniger eindeutig.

Der österreichische Grafikdesigner Walter Bohatsch will das ändern. Er hat dazu 30 neue Satzschlusszeichen erfunden, sie nennen sich Typojis. Und sie sollen das zuvor Geschriebene kontextuell einordnen. So gibt es beispielsweise ein Zeichen für Ironie. Die Sache mit dem Hut wäre dann recht schnell geklärt. Bohatsch will so die Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache verringern und die schriftliche Kommunikation von Missverständnissen befreien.

Um 1800 gab es schon mal ein Satzzeichen für Ironie

Walter Bohatsch, österreichischer Grafikdesigner, hat 30 neue Satzschlusszeichen entwickelt.

Der Typograph und Grafiker hat ein Buch herausgegeben: „Typojis – einige neue Zeichen“ (Verlag Hermann Schmidt). Sein Anspruch: „Ich sehe die Typojis als ein Angebot. Und ich bin sehr gespannt, was die Schriftsprache daraus macht“, sagt er. Dass es einen Bedarf an zusätzlichen Satzzeichen gebe, zeige etwa die Erfindung des Interrobangs – dem Fragerufzeichen – in den 60er Jahren, das meist als hintereinandergestelltes Frage- und Ausrufezeichen dargestellt wird (?!). Beim echten Interrobang, das in der deutschen Sprache nicht standardisiert ist, werden die beiden Zeichen übereinandergelegt. Um 1800 habe es überdies schon mal ein Schriftzeichen für Ironie gegeben.

„Nehmen wir doch an, wir hätten von Anfang an das Schreiben mit 30 zusätzlichen Satzschlusszeichen gelernt. Ich glaube, dass das zu einer eindeutigeren Sprachkultur beigetragen hätte“, sagt Walter Bohatsch.

In stundenlangen kalligraphischen Übungen hat er erste Skizzen seiner neuen Satzzeichen angefertigt. Sie haben dadurch alle einen handschriftlichen Hintergrund. Zusätzlich hat der Grafikdesigner eine eigene, serifenlose Schrift entwickelt, in welche die 30 Typojis neben Punkt, Komma und den anderen Satzzeichen integriert sind. „Unser nächstes Ziel wäre natürlich die Zusammenarbeit mit den großen Firmen, sodass unsere Zeichen in den gängigen Schriftprogrammen oder auf der Smartphone-Tastatur angeboten werden.“ Man sei in ersten Gesprächen mit Interessenten, so der Wiener.

Entwicklung

Schrift

Buch In der Anfangsphase wurde die Verwendung von Typojis mit 75 Personen aus unterschiedlichen beruflichen Bereichen getestet. Sie sollten Sätze entwickeln, die jeweils zu einem der Zeichen passen. So sollte die Anwendbarkeit der Typojis getestet werden. Die Typoji-Schrift kann einzeln oder durch den Kauf des Buches erworben werden. Bislang ist das die einzige Möglichkeit, Typojis als Datei zu bekommen und zu verwenden. Das Buch „Typojis – einige neue Zeichen“ (Verlag Hermann Schmidt) umfasst 240 Seiten und kostet 20 Euro, inklusive Schriftfont. Das Buch selber ist ebenfalls in der eigens entwickelten Typoji-Schrift geschrieben. Mehr Informationen unter typojis.com/de

Es drängt sich an dieser Stelle die Frage auf: Braucht die Welt die neuen Satzzeichen als Interpretationshilfe? Walter Bohatsch beantwortet diese Frage gerne, ohne sich dabei auf den sprichwörtlichen Schlips getreten zu fühlen. Grundsätzlich seien die Reaktionen positiv, sagt er. Er räumt aber auch ein, dass es vonseiten einiger Literaten Kritik an seiner Erfindung gebe. Sinngemäß: Die Typojis seien überflüssig.