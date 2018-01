Der Bildhauer Tony Cragg aus Wuppertal bespielt zwei große Ausstellungen in Teheran und Isfahan. Ein Besuch im Atelier des Künstlers.

Wuppertal. Tony Cragg präsentiert in Teheran und nun in Isfahan eine Werkschau mit 57 Skulpturen, 153 Papierarbeiten und 18 Fotos. Es ist eine triumphale Schau. Künstler, Professoren, Museumsleute, Studenten und selbst Frauen liegen ihm zu Füßen. Till Breckner und sein iranischer Partner Afshin Derambakhsh haben das Projekt organisiert. Kurz vor seiner Abreise nach Isfahan trafen wir den Künstler in seinem Atelier.

Herr Cragg, der Galerist Till Breckner sagte mir, dass in Teheran das Publikum so fasziniert von Ihren Skulpturen war, dass es alles berühren wollte. Sie ließen das zu?

Tony Cragg: Ich hatte keine andere Wahl. Es kamen Tausende von Menschen, darunter viele junge Leute, auch Frauen, zur Vernissage. Da war kein Stehraum mehr im ganzen Gebäude. Es war ein euphorischer Enthusiasmus, was nicht nur mich, sondern auch die Mitarbeiter des Museums und des Ministeriums überrascht hat. Man konnte die Arbeiten zwar nicht sehen, aber die Atmosphäre war sehr gut.

Ist das Verlangen, ein Kunstwerk zu berühren, verständlich?

Cragg: Natürlich, das haptische Erlebnis vervielfacht den Eindruck.

Biografie Tony Cragg (Foto: dpa), 1949 in Liverpool geboren, arbeitete 1966-1968 als Labortechniker in einem Forschungslabor für Biochemie. 1969 wandte er sich der Kunst zu. Viele von Craggs frühen Arbeiten sind aus Fundstücken gemacht, entsorgten Baumaterialien und Haushaltsmüll. Zu Craggs ersten für den Außenbereich geschaffenen Werken gehören die Early Forms von 1990 vor dem Wuppertaler Von der Heydt-Museum und die Plastik Wirbelsäule von 1996 neben der Kreisverwaltung Viersen. Cragg lebt und arbeitet in Wuppertal. Von 2009 bis 2013 war er Rektor der Düsseldorfer Kunstakademie.

Sie wurden im Iran als britischer Künstler geführt. Haben Sie auch einen deutschen Pass?

Cragg: Nein, ich habe einen britischen Pass, aber gesprochen hat der deutsche Botschafter.

Kommt die Begeisterung, weil so wenig Skulpturen in Museen gezeigt werden? Die Kunstakademie Düsseldorf schrieb die Stelle eines Bildhauers aus. Es soll sich aber kein guter Bildhauer gemeldet haben, so dass ein Maler berufen wurde, der auch dreidimensional arbeitet. Heißt das, dass kein Künstler mehr handwerklich arbeiten will?

Cragg: Das kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt überall auf der Welt supergute neue Bildhauer. Aber ich kann das gesunde Misstrauen gegenüber den Berufungsprozessen verstehen, weil es zu viel Manipulation und zu viel Vetternwirtschaft gegeben hat. Auch die Begehrlichkeit von Galerien ist groß. Andererseits ist das Interesse an der Kunst überhaupt, auch in der Bildhauerei, so gestiegen, dass viele Künstler lieber in ihrem Atelier bleiben, als sich mit Kollegen zu beschäftigen. Die Studenten sind daran nicht Schuld. Sie sind kreativ.