Düsseldorf. Als das gute alte Fernsehen noch nicht mit den neuen Medien konkurrieren musste, gehörte zumindest ein klassischer Weihnachtsfilm zum Feiertagsritual. Warum soll das nicht so bleiben? Wir haben auch für den zweiten Weihnachtsfeiertag die schönsten Filme zusammengestellt und sagen, wann und wo sie laufen.

Tatort und Traumschiff - die Klassiker von ARD und ZDF zu Weihnachten

Rowan „Mr. Bean“ Atkinson kehrt in einer neuen Folge als Georges Simenons Ermittler Jules Maigret zurück. Am zweiten Weihnachtsfeiertag folgt zur selben Zeit die nächste Episode. Kommissar Maigret: Die Nacht an der Kreuzung, 25. Dezember, ARD, 21.45 Uhr sowie 26. Dezember, 21.45 Uhr.

Teil 3 ist noch verrückter und ironischer als die Vorgängerfilme: Es ist fast wie immer: Auch in diesem Jahr verbringt Hexe Bibi die Sommerferien auf dem Reiterhof ihrer Freundin Tina. Doch diesmal haben auch die Schüler einer internationalen Schule ihre Zelte am Falkensteiner Forst aufgeschlagen. Bibi und Tina – Mädchen gegen Jungs. 26. Dezember, 10.20 Uhr, ZDF

„Honig im Kopf“ von Til Schweiger erzählt die Geschichte einer ganz besonderen Liebe: der Liebe zwischen Tilda und ihrem an Alzheimer erkrankten Großvater Amandus. Honig im Kopf, 26. Dezember, 20.15 Uhr, SAT1

Kenneth Branaghs Realfilmadaption des Märchens Cinderella läuft erstmals im Free-TV. Seit Vaters Tod lebt Ella als Magd bei ihrer bösen Stiefmutter und deren Töchtern. Doch eine Fee meint es gut mit ihr: Ella darf auf den Ball und tanzt mit dem Prinzen... Cinderella, 26. Dezember, 20.15 Uhr, RTL

Die Weimarer „Tatort“-Einsätze von Christian Ulmen und Nora Tschirner laufen immer außerhalb der sonntäglichen Routine. Der wüste Gobi, 26. Dezember, 20.15 Uhr, ARD

Kurz vor Weihnachten in London: Parallel zueinander entwickeln sich zehn verschiedene Geschichten, die sich an Heiligabend verbinden. Starbesetzte Romantikkomödie, die zu den Festtagen mittlerweile fest dazugehört. Tatsächlich... Liebe, 26. Dezember, 20.15 Uhr, RTL2

„Das Traumschiff“ nimmt am 26.12. um 20.15 Uhr Kurs auf Montevideo. Kapitän Burger, seiner Crew und den Gästen an Bord steht wie immer eine ereignisreiche Reise bevor. Die mittlerweile 79. Folge der ZDF-Reihe ist die vorletzte mit Heide Keller in der Rolle der Chefhostess. Denn selbst Beatrice muss mal in Rente gehen. Immerhin ist sie mittlerweile länger auf dem Traumschiff im Dienst, als es Mutter Beimer in der Lindenstraße ist, nämlich seit 1981. Zum Jahreswechsel müssen ihre Fans dann ganz stark sein: Am Neujahrstag zeigt das ZDF die 80. Episode, in der nicht nur die Schiffpassagiere Abschied nehmen müssen von Beatrice.