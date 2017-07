Was wären Hollywoods Blockbuster ohne ihre legendären Filmküsse? Eine kleine Auswahl zum Tag des Kusses.

Düsseldorf. Hollywood kennt diese Szene in den unterschiedlichen Variationen: Zwei Menschen schauen einander tief in die Augen, ihre Lippen bewegen sich langsam aufeinander zu, um von Streichern untermalt mit aller gebotenen Dramatik in einem Kuss miteinander zu verschmelzen.

Zu Zeiten des Stummfilms funktionierte das Ganze auch ohne Ton, wo die Geschichte häufig mit einem innigen Kuss der Protagonisten endete, die allmählich in der sich schließenden Irisblende verschwanden. Happy End in Reinkultur.

Beim Küssen geht es um Körperkontakt und den Austausch der Seelen, heißt es. Einige Küsse bleiben in Erinnerung wie der Hochzeitskuss von Prinz William und Herzogin Kate.

„Küssen kann man nicht alleine“, stellt Max Raabe in einem Song treffend fest und hat damit bereits vielleicht die grundlegendste Eigenheit jener zärtlichen Geste erfasst, die seit jeher Kunst und Kultur beflügelt. Dazu gehören eben immer noch zwei. Grund genug, dem Zeichen der Liebe einen eigenen Gedenktag zu widmen, dachten sich die Engländer und riefen den 6. Juli zum Internationalen Tag des Kusses aus. So dürfen Verliebte heute knutschen, was das Zeug hält.

Bruderkuss zwischen Breschnew und Honecker.

Beim Dreh vom Filmküssen geht es hinter den Kulissen dagegen meist weit weniger romantisch zu, als die Aufnahmen es später vermuten lassen. Ein anspruchsvoller Regisseur gibt Instruktionen, die Schauspieler geraten eher durch das Licht der Scheinwerfer als aufgrund pulsierender Erotik ins Schwitzen und sind zudem auch umringt von einer Filmcrew.

Vivien Leigh lästerte über Clark Gables Mundgeruch

Es ist allein dem schauspielerischen Talent der Darsteller geschuldet, dass auf der Kinoleinwand später große Gefühle transportiert werden. So schmachteten Generationen von Kinofans ergriffen mit, als Vivien Leigh und Clark Gable alias Scarlett O’Hara und Rhett Butler in dem Südstaaten-Epos „Vom Winde verweht“ den vielleicht berühmtesten Kuss der Filmgeschichte wagten. Romantiker sollten allerdings ganz stark sein angesichts der Tatsache, dass Vivien Leigh später über Gables Mundgeruch während der Dreharbeiten lästerte. Dabei entsprach der Kuss den damaligen, vergleichsweise züchtigen Konventionen des Filmgeschäfts und unterlag der Zensur.

Bruderkuss

Skandalkuss

Papst-Kuss

Merkel-Kuss

Judas-Kuss

Siegerkuss Berühmt ist der Kuss auf den Mund zwischen Leonid Breschnew und Erich Honecker. Die Staats- und Parteichefs von Sowjetunion und DDR demonstrierten 1979 so bei den Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag der DDR die Verbundenheit des sozialistischen Lagers. 1989, als Michail Gorbatschow und Honecker zum 40. Jahrestag dieses traditionelle Ritual zelebrierten, stellte es sich eher als Todeskuss heraus. Denn kurz darauf brach die DDR zusammen. Breschnew und Honecker landeten als Kunstwerk und Touristenattraktion auf dem bekanntesten Mauerrest Berlins, der „East Side Gallery“. Wenn es um perfekte Selbstinszenierung geht, macht Popikone Madonna so schnell niemand etwas vor. So war es wohl ein gekonnter PR-Trick, als die Sängerin im Jahr 2003 bei den MTV Music Awards medienwirksam zuerst mit Teenie-Star Britney Spears und anschließend mit Sangeskollegin Christina Aguilera herumknutschte. Die Schlagzeilen über den wohl kalkulierten Skandalkuss überschlugen sich und alle drei Damen hatten vor allem eines im Überfluss erreicht: Aufmerksamkeit. Der im April 2005 gestorbene Papst Johannes Paul II. war wegen seiner vielen Reisen auch als „eiliger Vater“ bekannt. Wenn er ein Land zum ersten Mal besuchte, küsste er bei seiner Ankunft auf dem Flughafen meist den Boden. Doch auch jetzt kommt es bei Papstbesuchen noch häufig vor, dass Mütter dem Kirchenoberhaupt ihre Kinder hinstrecken und hoffen, er möge die Kleinen mit einem Kuss auf die Stirn versehen. Wundersame, heilsame Wirkung wird diesem Kuss zum Teil zugeschrieben. Nicht ganz so innig wie die sozialistischen Brüder haben sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und einige ihrer Kolleginnen und Kollegen schon so manches Mal begrüßt – mit Wangenküsschen, Bussis. Ob es ihr wohl immer recht war? Beim ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama schien es ihr jedenfalls zu gefallen. Der aus der Bibel bekannte Kuss gilt als Symbol für Verrat. Der Jünger Judas Ischariot gab Jesus einen Kuss und soll ihn mit diesem vorher verabredeten Erkennungszeichen an die römischen Soldaten verraten haben. Überwältigt vom großen Erfolg küssen Sportler gerne mal. Zum Beispiel Boris Becker, der jüngste und erste deutsche Wimbledonsieger. Als der Tennisspieler 1986 mit erst 18 Jahren zum zweiten Mal hintereinander das bedeutendste Turnier der Welt gewonnen hatte, streckte er den Siegerpokal minutenlang in die Höhe und drückte die Trophäe an seine Lippen. Oder Usain Bolt: Der Jamaikaner sprintete bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking in unglaublichen 9,69 Sekunden zu Gold über 100 Meter. Er feierte seinen Triumph mit einem Schmatz auf seinen Schuh.

Nicht minder herzzereißend ging es in „Casablanca“ zwischen Ingrid Bergmann und Humphrey Bogart alias Rick und Lisa zu, die schmerzlich erfahren müssen, dass der Krieg auch auf Liebende keine Rücksicht nimmt. „Küss mich, als wäre es das letzte Mal!“, bittet Lisa den glücklosen Nachtclub-Betreiber. Was dieser natürlich dann auch tut. Und wie!

Boris Becker, der vor genau 31 Jahren das Wimbledon-Finale gewann und den Siegerpokal küsste.

Pionier des Filmkusses ist aber niemand Geringeres als der Erfinder der Glühbirne, Thomas Alva Edison, der 1896 eine Filmsequenz von sage und schreibe 25 Sekunden Länge produzierte. „The Kiss“ heißt das Werk denkbar schlicht und zeigt die Darsteller May Irwin und John C. Rice, wie sie verspielt turtelnd einander Zärtlichkeiten ins Ohr hauchen, bis (mit korrekter Rollenverteilung) der Herr der Dame am Ende ein scheues Küsschen auf die Wange gibt. 25 Sekunden, die genügten, um amerikanische Sittenwächter auf die Palme zu bringen.