„Deep Purple in Rock“ war meine erste selbst gekaufte Schallplatte. Genau 44 Jahre später saßen mir zwei der Helden meiner Jugend gegenüber.

Düsseldorf. Es war der Sommer 1973. Übergangsphase. Das Interesse an den Karl-May-LPs war geschwunden. Zum Geburtstag hatte mir meine Tante eine Single geschenkt, „Let it be“ von den Beatles. Im Radio teilten sich „Sweet“ und „Middle of the Road“ abwechselnd die Spitzenplätze der englischen Hitparade, die damals maßgeblich war. Längst war der Ehrgeiz da, das Land kennen zu lernen, aus dem eine große Band nach der anderen kam. Im Juli 1973 war es so weit, drei Wochen Eastbourne mit Sprachkurs. Unterbringung bei einer englischen Familie, ein Ausflug nach London. Ganz klar der Höhepunkt: Die erste selbst gekaufte Schallplatte – „Deep Purple in Rock“.

Bis dahin war meine Plattensammlung eine diffuse Mischung aus dem Ergebnis von Wunschzetteln und anderen gut gemeinten Geschenken, darunter eine Heino-LP mit dem Lied vom Westerwald. Auf den Ausflug nach London hatte ich mich schon lange gefreut. Drei Stunden „Freigang“ hatte die Gruppe, nachdem wir irgendwo in der Nähe der Carnaby Street aus dem Bus gelassen wurden.

Roger Glover (l.) und Ian Paice hielten im März Hof im Breidenbacher Hof. Danach begann die Abschiedstour der Band.

Ich hatte einen Plan und steuerte umgehend das nächstre Schallplattengeschäft an, von denen es damals noch jede Menge gab. Das war in der ersten Etage, sehr gediegen, es lief keine Hintergrund-Musik. Dafür gab es einen langen, dunkelbraunen Holzschrank, auf dem Kopfhörer lagen. Probehören war damals üblich. Tatsächlich war ich lange unentschlossen, welche Band den Grundstein zu meiner eigenen Plattensammlung legen sollte. Am Ende war ich vom Cover fasziniert: Ritchie Blackmore, Ian Gillan, Jon Lord, Roger Glover und Ian Paice in Stein gemeißelt am Mount Rushmore. In Rock, was auf Englisch auch Fels bedeutet. Für 2,39 Pfund nahm ich das Album mit. Das Preisschild wurde niemals entfernt und klebte auf dem Cover, bis ich meine LP-Sammlung (dummerweise) aus Platzgründen abgab.

44 Jahre später – ich treffe die Helden meiner Jugend

Speed King

Unzählige Male drehten sich „Speed King“, „Child in Time“ oder „Flight of the Rat“ auf dem Plattenteller. Die epischen Soli von Blackmore prägten meinen Musik-Geschmack, Jon Lord ist für mich bis heute der einflussreichste Keyboarder der Rockgeschichte. Von Ian Gillan war ich nach meinem ersten Deep-Purple-Konzert ein bisschen enttäuscht. Die hohen Passagen von „Child in Time“ klingen live nicht annähernd so perfekt wie im Studio.