„Long Road“ von Jake Isaac ist eine Pop-Single wie aus dem Lehrbuch. Für eine Fahrt durch die einsamen und endlos weiten Landschaften Islands genau das Richtige.

Krefeld. Ein Schild in den Signalfarben Rot und Gelb kündigt es an. Hier hört der Asphalt auf, die unbefestigte Schotterstraße beginnt. Tag zwei in Island. Die Fahrgeräusche ändern sich schlagartig. Es hört sich an, als würden hundert kleine Steinchen in der Sekunde gegen den Lack gewirbelt. Ein weiteres Straßenschild zeigt an, dass ich den zum Camper umgebauten Transporter jetzt eine achtprozentige Steigung hinaufjagen muss. Der Sommer hat sich da schon längst verabschiedet.

Der Wind peitscht den Regen in unregelmäßigen Intervallen gegen die Windschutzscheibe. Die Wolken hängen tief an den steilen Hängen der Westfjorde im Nordwesten Islands. Das Ziel des Tages ist der Látrabjarg. Das Kap gilt als größter Vogelfelsen der Welt. Dort sollen auch die putzigen Papageientaucher zu sehen sein. Der ursprüngliche Plan, das schlechte Wetter zu umfahren, ist kurzerhand gestrichen worden, als meine Freundin auf diese Information aufmerksam wurde.

Smartphone ist per Bluetooth mit dem Autoradio verbunden

Zurück auf der Straße. Die Freundin schlägt gerade die Beine gelassen übereinander und lehnt sie gegen die Seitentür. Mir wird hingegen gerade ganz anders. Es geht steil bergauf. Auf der einen Seite die zerklüfteten Felswände, auf der anderen Seite nur tiefer Abgrund. Ich fluche leise. In einer Haarnadelkurve kommt uns ein Lastwagen mit Reifen, die eher an einen Monster-Truck erinnern, entgegen. Im ersten Gang steuere ich den aufheulenden Mietwagen mit Frontantrieb am Lkw vorbei. Meine Hände sind da schon feucht. Ich drehe das Radio lauter. Das per Bluetooth mit dem Autoradio verbundene Smartphone hatte automatisch in den Zufallsmodus geschaltet. Und wie es der Zufall will, spielt das Gerät „Long Road“ von Jake Isaac.

Der Musiker aus London hatte mich beim Appletree- Garden-Festival (Diepholz in Niedersachsen) 2015 schon überzeugt. Da packte er sich nach seinem Auftritt auf der Bühne kurzerhand seine akustische Gitarre unter den Arm, um inmitten von begeisterten Musikfans mehrere Zugaben zu geben.

„Long Road“ ist eine Pop-Single wie aus dem Lehrbuch. Drei Minuten und 24 Sekunden, von Anfang an kann mitgewippt werden und der Refrain steigert sich bis hin zu mehrstimmigen Ohs und Ahs. Alles nicht neu, aber nicht zu glatt produziert und schön mitreißend. Dazu eine Stimme, die zwischen Gelassenheit und Euphorie hin und her pendelt, ohne sich zu überschlagen.