Meine erste Schallplatte von Jethro Tull war „Thick as a brick“. Der Beginn einer Freundschaft fürs Leben.

Wuppertal. Sommer 1972. Ich war 16 Jahre alt und auf einer Party. Mit einem Mädel auf der Tanzfläche. Soweit ganz normal. Aber dann kam ein Moment, der sich bis heute auf mein Leben ausgewirkt hat. Der DJ legte neu auf. Die Musik kannte ich nicht. War aber gut. Nein – die war nicht gut, die war spitze! Sowas hatte ich noch nicht gehört. Ich weiß es genau: Ich stand wie vom Donner gerührt und hörte nur noch diese Musik – wie in Trance. Ich informierte mich über die Gruppe, die schon fünf Jahre existierte: Jethro Tull. Und diese besondere Platte war kurz vorher veröffentlicht worden: „Thick as a brick“.

Als ich wenig später im Schüleraustausch in der Bretagne war, stand diese Schallplatte da in einem Laden und sagte: „Kauf mich. Wir werden Freunde.“ Und sie hat Recht gehabt: Wir sind im Laufe der Jahre dicke Freunde geworden. Keine Ahnung, wie oft ich sie schon gehört habe. Ist auch egal – ich liebe sie und sie ist nach wie vor die wichtigste Platte in meinem Leben. Die Musik ist einfach zeitlos schön.

Originalcover in Form einer Tageszeitung

Im Laufe der Zeit habe ich sie in mehreren Ausführungen angeschafft, als LP und CD. Ein Knaller ist bis heute das Originalcover in Form einer Tageszeitung mit zwölf Seiten. Das war und ist etwas Besonderes. Das Ding hat seinen Ehrenplatz. Die Gruppe Jethro Tull wurde dann auch ganz automatisch mein ständiger Begleiter. Den Ausschlag gab Bandleader Ian Anderson mit seiner Querflöte. So wie er spielt sie kein zweiter auf diesem Planeten. Die Platte war ein so genanntes Konzeptalbum, das sich einem Thema widmete. Die neue Kategorie war fortschrittlich-progressiv und nannte sich „Progressive Rock (Prog-Rock). Über die Jahre habe ich Ian Anderson & Co. bis heute 14 mal live gesehen – und natürlich meinen Plattenschrank aufgefüllt mit allem, was die Musiker produziert haben. Ein besonderes Jahr war 2012, als die Fortsetzung erschien: „Thick as a brick 2“.

Der Gedanke war folgender: Die Hauptperson der ersten Platte war ein zehnjähriger Junge, der mit seinem Gedicht an einem Literaturwettbewerb teilgenommen hatte. Seitdem sind 40 Jahre vergangen. Was könnte aus diesem Jungen alles geworden sein? Auf dem neuen Konzeptalbum wurden dann in den Stücken verschiedene Gedankenmodelle durchgespielt. Ein musikalischer und intellektueller Genuss. Dazu gab es auch eine Welttournee, bei der beide Werke nacheinander vollständig gespielt wurden.