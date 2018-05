Lissabon. In Lissabon hat Dienstagabend mit dem ersten Halbfinale der diesjährige Eurovision Song Contest (ESC) begonnen. Sänger und Bands aus 19 Ländern treten gegeneinander im Wettbewerb um zehn Plätze für das ESC-Finale am Samstag an. Den ganzen Abend gibt es in der Chronik noch mal zum Nachlesen.

Das könnte Sie auch interessieren Erstes Halbfinale des ESC mit zwei Favoritinnen