Bei Eurovision Song Contest in Kiew kämpfen am Dienstagabend im ersten Halbfinale 18 Nationen um den Einzug ins Finale. Unser ESC-Reporter Torsten Tognotti twitterte live aus der Halle. Hier gibt's den Abend in der Chronik zum Nachlesen.

Beim ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest in Kiew wollen sich am Dienstagabend, 9. Mai, 18 Nationen ins Finale trällern - doch nur zehn werden letztlich in der Show am Samstag dabei sein. Für die Westdeutsche Zeitung ist in diesem Jahr Torsten Tognotti aus Krefeld in Kiew vor Ort. Als Korrespondent berichtet er exklusiv für unsere Zeitung über den Song-Contest. Hier lesen Sie die Chronik vom ersten Halbfinale: