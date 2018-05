Beim zweiten Halbfinale des ESC 2108 schafften am Donnerstagabend erneut viele der Favoriten den Einzug in die Mega-Show am Samstag, darunter der Norweger Alexander Rybak, der bereits 2009 den Wettbewerb gewonnen hatte und der Däne Rasmussen mit seiner düsteren Wikinger-Hymne «Higher Ground». Unser Experte Torsten Tognotti ist vor Ort. Den ganzen Abend gibt es hier in der Chronik noch mal zum Nachlesen.