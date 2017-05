Ferner ist Italien seiner Landessprache treu geblieben, im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, als oft Passagen in englischer Sprache eingefügt wurden. „Occidentali’s Karma“ hat das Potenzial, ein Sommerhit zu werden. Den passenden Tanz dazu wird Francesco Gabbani mit einem Gorilla (na gut, kein echter) auf der Bühne vorführen – da kommt echtes ESC-Feeling auf. Bei den Buchmachern ist der Song die unangefochtene Nummer 1. Ein Siegerlied, das öfter gehört wird als nur an einem Abend.

Finale beim Eurovision Song Contest: Ab 21 Uhr am Samstag überträgt die ARD live. Wir begleiten die Show per Live-Twitter aus Kiew und unseren Wohnzimmern unter wz.de/esc17. Zur Einstimmung fünf unfaire, subjektive Plädoyers, wie der ESC ausgehen muss – plus echte Tipps für die Top 5.

Man hat ja schon manche Ballade beim Song Contest gehört. Einige haben einen kurz angefasst, dann waren sie wieder raus aus dem Ohr. Bei Salvador Sobrals und seinem gehauchten Jazz-Walzer „Amar Pelos Dois“ (Liebe für zwei) ist das anders. Der ist tatsächlich so begnadet, dass man den ESC wieder für einen ambitionierten Musikwettstreit halten darf. Seit Elvis Costello mit „She“ hat niemand mehr mit so viel Gefühl und so wenig Kitsch eine Schnulze von höchstem Niveau rausgehauen. Wunderbar.

Merken Sie sich die Startnummer 11. Geschlossene Augen, Sobral (27) und die Musik, keine Spur von Bombast-Bühnenbild. Ohnehin: Das Niveau des ESC in diesem Jahr ist sehr viel besser, als es manche Kritik Glauben machen will. Auch Belgiens Song ist ein richtig starkes, aber für den ESC wohl zu mystisches Werk.

Meine Top-5-Tipps:

1. Platz: Salvador Sobral (Portugal)

2. Platz: Blanche (Belgien),

3. Platz O’G3NE (Niederlande)

4. Platz: Kristian Kostov (Bulgarien)

5. Platz: Naviband (Weißrussland)

Der ESC ist nicht zuletzt ein Fest fürs Auge (Ellen Schröder)

Er ist einfach smart. Mit Robin Bengtsson schicken die Skandinavier alles andere als einen 08/15-Typen ins Finale. H & M-Model, Versicherungsvertreter, James-Bond-Darsteller – und Sänger! Robin Bengtsson kann das mit der großen Mimik und der großen Bühne. Und so schafft er es bei seinem Auftritt auf einem Laufband gehend, gleichzeitig singend und eine Choreografie tanzend, so auszusehen, als wäre es ein leichter Spaziergang. Das hat er wochenlang geübt. Dabei heißt sein Liedtitel doch „I can’t go on“. Man nimmt ihm das aber bedingungslos ab, was er singt. Der Mann hat einfach diesen Groove in der Kehle. Abba wurde beim Grand Prix entdeckt, das Königreich hat den Wettbewerb sechs Mal gewonnen. Die Schweden wissen einfach, wie man den ESC begeht. Jetzt müssen mal andere ran? Nö, smarter Schwedenpop geht immer.

Meine Top-5-Tipps:

1. Platz: Robin Bengtsson (Schweden)

2. Platz: Sunstroke Project (Moldawien)

3. Platz: Joci Pápai (Ungarn)

4. Platz: Hovig Demirjian (Zypern)

5. Platz: Kristian Kostow (Bulgarien)