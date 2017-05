Bulgarien, Niederlande, Österreich, Kroatien, Rumänien, Weissrussland, Ungarn, Israel, Norwegen und Dänemark komplettieren das große Finale des 62. Eurovision Song Contest am Samstag in Kiew.

Kiew. Im zweiten Halbfinale am Dienstag kämpften wieder 18 Länder um den Einzug ins Finale. Nach der Eröffnungsnummer, in der die Eurovisionssiegertitel "Euphoria", "Fairytale", "My No. 1" und "Rise Like A Phoenix" im ukrainisch folkloristischen Gewand vorgetragen wurden, hatte Serbien die ehrenvolle Aufgabe, den Wettbewerb zu eröffnen. "In Too Deep" war eine poppige Nummer, die sich allerdings nicht wirklich tief in den Gehörgang setzte.

Nathan Trent aus Österreich startete mit der 2. Sein fröhliches Liedchen "Running On Air" setzte er mit Schwiegersohn-Lächeln gekonnte in Szene und spielte mit Dr. Kamera. Auch gesangstechnisch gab es nichts auszusetzen. Da in diesem Halbfinale auch Deutschland mit abstimmen dürfte, war es spannend zu erfahren, ob es zu einem Weiterkommen und Punkte aus Deutschland reichte.

Jana Burčeska aus der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, beim ESC sehr schön mit FYROM abgekürzt, versuchte sich in einem schwarzen Glitter-Etwas. Gemäß ihres Pop-Songs "Dance Alone" war sie auch alleine auf der Bühne. Aber ob das reichen würde? Manchmal ist eben weniger nicht unbedingt mehr.

Claudia Faniello brachte mit "Breathlessly" auf der Startnummer für Malta eine bombastische Ballada, bei der Sie einem hautengen Kleid auf der Bühne stand und so zu einem echten Hingucker wurde. Und auch das Publikum war von dem begeistert. oder war es das dadurch, dass mit der Startnummer 5 der Publikumsliebling folgte.

Was im ersten Halbfinale Moldawien war, waren im zweiten Halbfinale Ilinca und Alex Florea aus Rumänien. sie lieferten einen fetzigen Ohrwurm aus einem Crossover von Hip Hop und Jodeln. Die Stimmung im Saal war phänomenal. Dieser Beitrag war der sicherste Anwärter auf einen Platz im Finale.

Ruhigere, aber perfekt sitzende Töne kamen aus den Niederlanden. eben noch an der Käsetheke stehend, schaffte es das Trio O'G3NE mit ihrem Lied "Lights And Shadows" in guter alter Wilson Philipps - Manier zu überzeugen, sowohl stimmlich als auch optisch.

Ungarn schickte mit Joci Pápai einen echten Roma ins Rennen, der in Romani und ungarisch sang. Sein "Origo" wurde durch orientalische Klänge und mit Feuerelementen zu einem Publikumsrenner. Finale dürfte ebenfalls erreicht werden.

Anja Nissen aus Dänemark, mit der Startnummer 8 ins Rennen gegangen, fragte sich in einem roten und engen Kleid, welches mit ihrer blonden Haarfarbe die dänischen Farben wiedergaben, wo sie sei, also "Where I am". Hatte sie noch in der dänischen Vorentscheidung Probleme damit, die Töne zu halten, so war dieser Auftritt sehr gut.