Erwartete und unerwartete Ergebnisse beim 1. Semifinale des Eurovision Song Contest.

Kiew. Der erste Teil des Eurovision Song Contest 2017, das erste Halbfinale, wurde am Dienstag in Kiew durch die drei Moderatoren Wolodomyr Ostaptschuk, Oleksandr Skitschko und Timur Miroschnytschenko eröffnet. zum ersten Mal in der Geschichte wird der ESC von einem reinen Männertrio moderiert. Das Gegenstück mit drei weiblichen Moderatoren gab es beim ESC in Wien 2015. Zumindest bei der Moderation wurde damit das Motto des Eurovision Contest 2017, "Celebrate Diversity" (dtsch.: Vielfalt feiern) nicht eingehalten.

Nach der Eröffnung startete das erste Halbfinale mit dem Auftritt des Gastgeberlandes des Vorjahres, Schweden. Robin Bengtssons "I Can't Go On" wurde wie bei der nationalen Vorentscheidung in Schweden mit einem Backstageauftritt begonnen, bevor die Bühne für die restlichen Minuten zu seinem Trimm-dich-Programm wurde, denn zusammen mit seinen vier Backgroundsängern wurde der Beitrag auf einem Laufband vorgetragen, er konnte also nicht mehr weitergehen. Stimmlich hatte Robin so seine Probleme, was seine Backgroundsänger aber auffangen konnten.

Tamara Gatschetschildse aus Georgien folgte mit der Startnummer 2. Ihr "Keep The Faith" erinnerte in Teilen an den Siegersong 2014 von Conchita Wurst, und auch hier dürfte durchaus die Vermutung geäußert werden, welchem James Bond Film dieses Lied als Titelsong unterstützen soll. Leider wurde der Beitrag nur dadurch zu einem Hingucker, dass die Sängerin in ein viel zu enges Kleid gesteckt wurde. Auch ihre Frisur erinnerte mehr an Tingel-Tangel-Bob aus der Comic-Serie "Die Simpsons".

Auf die Georgierin folgte der erst 17 Jahre alte Isaiah aus Australien. "Don't Come Easy" war der dritte Beitrag Australiens seit dem Debüt in Wien 2015. Stimmlich nicht ganz auf der Höhe konnte der smarte Isaiah das Publikum in der Halle überzeugen.

Der nächste stimmliche Reinfall gelang im Anschluss Lindita Halimi. Ihr mehr gekreischtes als gesungenes "World" sorgte für einige Ohrenschmerzen in den Sitzreihen. Da half auch das mit silbernen Pailletten besetzte enge weiße Kleid nichts. Schönheit ist nicht alles.

Im Vorfeld sehr hoch gehandelt wurde die Belgierin Blanche. "City Lights", ein eingängiges Popliedchen, galt als ein heißer Kandidat auf den Siegerkranz. Wie aber auch schon in den Proben blieb Blanche blass und wirkte lustlos, als sie dieses Lied vortrug. Und was bitte sollten diese komischen Armbewegungen?