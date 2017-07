Im Kölnischen Stadtmuseum gibt es eine Sonderschau zur Adenauer-Zeit in Köln. Die neue Sonderausstellung beginnt mit einem Porträt Adenauers und dessen Ernennungsurkunde.

Köln. „Im Moment ist das hier ein Doppelleben. Hier in der Sonderausstellung bauen wir gerade auf, nebenan in der Dauerausstellung bauen wir gerade ab. Die Mitarbeiter sind an der Schmerzgrenze“, sagt der stellvertretende Direktor des Kölnischen Stadtmuseums Michael Euler-Schmidt bei der Präsentation der Schau „Konrad der Große – die Adenauerzeit in Köln 1917-1933“. Damit spielt er auf den großen Wasserschaden im Zeughaus an, wegen dessen die Dauerausstellung wohl für mindestens drei Monate geschlossen bleiben muss.

Nicht betroffen davon ist die neue Sonderausstellung im Nebengebäude, der „Alten Wache“. Sie wurde zum 100. Jahrestag der Amtseinsetzung Konrad Adenauer als Kölner Oberbürgermeister am 18. Oktober 1917 auf die Beine gestellt. Im Mittelpunkt stehen die 20er Jahre mit dem Wiederaufbau nach dem Krieg, den goldenen Jahren, der Wirtschaftskrise und dem Aufstieg der Nationalsozialisten. Eine Zeit die Köln, das Rheinland und die gesamte Republik geprägt und verändert hat.

Eine Stadt verändert sich mit visionären Projekten des OBs

„Kölner Zeitgenossen“ von Heinrich Hoerle mit Konrad Adenauer (2.v.l.)

Als der spätere Bundeskanzler sein Kölner Amt antrat, herrschte noch der Kaiser. 1933 wurde Adenauer von den Nazis seines Amtes enthoben. Dazwischen fällt die britische Besatzungszeit, die Entmilitarisierung und die Revolution im Rheinland. An die Spitze des Arbeiter- und Soldatenrates wählte man den amtierenden OB Adenauer. Diesem gelang es zusammen mit dem SPD-Vorsitzenden Wilhelm Sollmann, den Umsturz in friedliche Bahnen zu lenken. Auch in Köln, wo die Republik einen Tag früher als in Berlin ausgerufen wurde, galt nun die neue demokratische Reichsverfassung – inklusive des Wahlrechts für Frauen.

Die Stadt am Rhein veränderte sich unter Adenauer rasant. Dieser war mit vielen visionären Projekten angetreten, die er, anders als heute in Köln, auch realisieren konnte. In die Zeit fällt unter anderem die Eröffnung der Universität sowie der Bau der Mülheimer Brücke, der Messe und der Ford-Werke. Der Grüngürtel wurde auf den alten preußischen Verteidigungslinien eingerichtet. Mit dem Hansa-Hochhaus entstand das damals höchste profan genutzte Hochhaus Europas und beim Warenhaus Tietz ging die erste deutsche Rolltreppe an den Start. Auch die Elektrifizierung machte unter Adenauer große Fortschritte. Dazu kamen auch sportliche Erfolge im Schatten des Doms, wie der Wimbledon-Sieg der Kölnerin Cäcilia Edith „Cilly“ Aussem 1931.