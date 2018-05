Bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gebe es außerdem deutliche regionale Präferenzen, so dass die Dritten stärker „ihre eigenen“ TV-Kommissare ins Programm nehmen. „Andererseits gibt es Ermittler, zum Beispiel die aus Münster, die republikweit überdurchschnittlich beliebt sind, was sich auch bei den Wiederholungen niederschlägt.“

Vom Westdeutschen Rundfunk (WDR), bei dem auch der ARD-„Tatort“-Koordinator angesiedelt ist, heißt es ganz allgemein zum Thema Wiederholungen: Der „Tatort“ werde bekanntlich überdurchschnittlich gern gesehen. „Gerade jüngere Zuschauer sehen gerne ältere „Tatorte“, auch unter dem Aspekt der damaligen Mode, Haarschnitte, Autos.“ In der Regel seien jedoch Sonntagskrimis der vergangenen drei Jahre als Wiederholung fürs Publikum attraktiver als ältere Folgen.

„An diesem Abend sind Filme aus allen Jahrzehnten zu sehen – außer aus den 90ern“, sagt François Werner. Neben den Veigl-Folgen beim BR werden etwa beim WDR der alte Haudegen Schimanski und im NDR-Fernsehen die beliebtesten Ermittler aus Münster gezeigt. Nicht dabei ist diesmal „Reifezeugnis“, die wohl bekannteste „Tatort“-Folge mit Nastassja Kinski in der Rolle einer 17-jährigen Schülerin, die ein intimes Verhältnis mit einem ihrer Lehrer hat.

Am Rekordtag – mancher mag vielleicht spöttisch von einem Höhepunkt der Wiederholeritis bei der ARD sprechen – gibt es also nicht irgendwelche Krimis, sondern für Fans einen interessanten Querschnitt durch die bald 48-jährige „Tatort“-Geschichte.

Götz George in seiner Rolle als „Tatort“-Kommissar Schimanski 1981 bei Dreharbeiten im Duisburger Hafen.

Was vor allem für die Fülle sorgt: Im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks (BR) laufen drei alte Folgen aus den 1970er Jahren mit Gustl Bayrhammer als Oberinspektor Veigl, dem Ermittler mit dem Dackel. Anlass ist Bayrhammers 25. Todestag, der am 24. April war, sowie das thematische Programm „Bayern feiern Dialekt“.

Berlin. Das gab es noch nie, sagt ein Mann, der sich auskennt: Heute laufen im deutschen Fernsehen an einem einzigen Tag erstmals acht „Tatort“-Wiederholungen. Tage mit sieben Wiederholungen habe es schon mehrmals gegeben, sagt François Werner von der akribischen Experten-Seite „Tatort-Fundus“. Mit acht Wiederholungen an einem Abend – alle übrigens in Dritten Programmen – sei der diesjährige Maifeiertag bislang aber einzigartig.

1. Mai: Soviel «Tatort» wie noch nie an einem Tag. Foto: Tobias Hase

Heute gibt es in den Dritten Programmen der ARD acht Wiederholungen der Krimi-Reihe.

Eine Rolle bei den Ausstrahlungen spielt natürlich auch das Geld, also die Wiederholungshonorare. Das ist eine Rechtefrage und recht kompliziert. Die Krimis werden nach verschiedenen Konditionen gedreht und bezahlt. Manche entstehen sogar nach dem sogenannten Buy-out-Verfahren („Ausverkauf“), das heißt, es werden pauschale Honorare bezahlt und die Macher veräußern alle Rechte am Werk, was solche Wiederholungen billiger macht als andere.

Im Schnitt kostet ein „Tatort“ heutzutage nach ARD-Angaben zwischen 1,5 und 1,7 Millionen Euro.

Laut „Tatort-Fundus“ gibt es Tage mit bis zu drei Wiederholungen erst seit Mitte der 90er, mehr als vier Wiederholungen gab es erst ab 2005: „Man muss sich dabei vergegenwärtigen, dass es – seitdem auch die Dritten Vollprogramme sind – mehr Programmplätze gibt als in den 70er und 80er Jahren.“ In den vergangenen Jahren zählten die Experten von „Tatort-Fundus“ jeweils fast 500 Wiederholungen pro Jahr in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Gezählt werden nur die echten Wiederholungen

Um die Statistiken einordnen zu können, ist eine Erklärung der Fundus-Zählweise nötig: Gezählt werden nur sogenannte echte Wiederholungen, wie Experte Werner betont. Wiederhole ein Sender die identische Folge in kurzem Abstand nach der ersten Wiederholung, dann werde sie nicht noch einmal gezählt, sondern nur ein einziges Mal. Auch die Wiederholungen am Sonntagabend im ARD-Sender One (früher Einsfestival) direkt nach der Ausstrahlung eines neuen „Tatorts“ im Ersten werden nicht als „echte“ Wiederholung gezählt.

