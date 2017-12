Zwei Feiertage lang debattierte die Netzgemeinde über den den Tweet von „Welt“-Chefredakteur Ulf Poschardt. Jetzt wird deutlich, was den Journalisten an der Christmette von Pfarrer Steffen Reiche gestört hat.

Düsseldorf. Kurz bevor er zum Ende kommt, sagt Pfarrer Steffen Reiche in der Christmette der Berliner Kirche Nikolassee an Heiligabend diese Sätze: „Predigt ist keine Politik! Und darf es auch nicht sein wollen! Aber eben auch nie ohne politische Folgen!“ Dem „WeltN24“-Chefredakteur Ulf Poschardt ist das Gehörte gleichwohl doch zu politisch. Er twittert in der Nacht: „Wer soll eigentlich noch freiwillig in eine Christmette gehen, wenn er am Ende der Predigt denkt, er hat hat einen Abend bei den #Jusos bzw. der Grünen Jugend verbracht?“

Pfarrer und Ex-Politiker Reiche stellt Manuskript zur Verfügung

Zwei Feiertage lang debattierte die Netzgemeinde über Poschardts Tweet, ohne dass überhaupt klar gewesen wäre, welche Predigt er meinte und woran er sich stieß. Am Donnerstag dann stellte der frühere SPD-Landesminister und spätere Bundestagsabgeordnete Reiche unserer Zeitung sein Manuskript zur Verfügung – sieben DIN-A4-Blätter mit in der Tat sehr plakativen politischen Passagen. Dabei jagt ein Ausrufezeichen das nächste.

Reiche beginnt mit einem Blick auf die zurückliegenden Adventszeit. In ihr sei vor lauter Weihnachtsmärkten und -feiern kein Platz für Gott gewesen, so wie auch im Bethlehem der Weihnachtsgeschichte kein Platz für Gott gewesen sei. In Jesu Weg von der Krippe bis ans Kreuz sieht er eine Analogie zur Jetztzeit: „Wer unter so misslichen Bedingungen wie in einem Stall geboren wird, bringt es im Leben oft zu nichts. Der Erfolg unseres Lebens und das Ende unseres Lebens ist uns meist schon in die Wiege gelegt.“ Mit Erich Kästners 1928 verfassten „Weihnachtsgedicht, chemisch gereinigt“ („Morgen, Kinder, wird’s nichts geben! Nur wer hat, krieg noch geschenkt.“) läuft sich der einstige Bildungsminister dann warm für seinen politischen Rundumschlag. Donald Trump glaube an den Trickle-down-Effekt, wonach der Wohlstand der Reichen schließlich auch zu den Armen durchsickere. „Aber man muss schon so blöde sein wie dieser Staatsverführer und Trampel, der nicht mal seine Haftcreme für seine x-ten Zähne richtig zu verwenden weiß, um das zu glauben.“ In den USA hätten vor einem Jahr die dümmsten Kälber sich ihren Schlächter selber gewählt, spielt er mit einem Brecht-Zitat.