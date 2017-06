Mit der „Heavy Entertainment Show“ räumt der Sänger bei seinem Konzert in der Düsseldorfer Arena ab. Rührung, Fremdschämen und Party – alles ist dabei.

Düsseldorf. Robbie Williams ist Weltmeister. Als gigantischen Boxkampf inszeniert er seine „Heavy Entertainment Show“. Zwei Faustkämpfer rahmen als riesige Videoleinwände die Bühne ein. Natürlich tritt da Robbie gegen Robbie an, dazu hat er sich eine eigene Hymne komponiert. Wer sonst hätte eine Chance gegen den 43-Jährigen, der die Selbstinszenierung wie kein Zweiter beherrscht. Genauso wie die gesamte Klaviatur der Emotionen – von purer Begeisterung, sentimentalen Erholungspausen bis zum Fremdschämen.

„Heute abend gehört euer Hintern mir,“ begrüßt Robbie in Kampfkleidung seine Fans in der ausverkauften Düsseldorfer Arena. Und so war es dann auch. Der Mann kann es eben. Ganz großes Besteck fährt der ehemalige Take-That-Frontmann auf. Sechs bildhübsche Tänzerinnen, die in den etwas mehr als 100 Minuten etliche Male hinter der Bühne zum Umziehen verschwinden. Bläser, Background-Sänger und eine hochkarätige Band. Es ist angerichtet für die Party, die mit dem Titelsong der Tour beginnt, aber gleich danach folgt „Let me entertain you“, wohl der perfekteste Song, den je ein Musiker für sich als Konzert-Intro geschrieben hat.

Was Robbie ausmacht? Er schafft es, seine Fans für einen Abend in seine eigene Welt zu beamen. Die Welt des Robbie Williams, und da bleibt das Publikum bis zum letzten Ton. Es ist eine Welt voller Gefühle. Manchmal wird es grenzwertig und es erklärt sich, was mit „Heavy Entertainment“ gemeint sein könnte. Wenn der Sänger verrät, dass er gern wie beim Konzert in Dresden nackte Brüste signiert, kann er sicher sein, dass eine Blondine in der ersten Reihe tatsächlich blank zieht. Der Mann ist über jeden Selbstzweifel erhaben.

Stephanie aus Düsseldorf wird vorgeführt – zum Fremdschämen

Und er kann auch richtig eklig sein. Stephanie aus Düsseldorf ahnte nichts Böses, als Robbie sie auf die Bühne holte. Augenblicke später hatte sie eine lächerliche Plastikmaske auf dem Kopf und wurde von dem Entertainer zu „Something stupid“, das er im Duo mit Nicole Kidman sang, gnadenlos vorgeführt. Die Arme konnte einem leidtun, das war zum Fremdschämen. Immerhin gab es zum Abschied ein Küsschen und ein Selfie mit dem Star.

Rührende Momente gehören auch dazu. Wenn Robbie Geschichten von seinen Kindern erzählt oder seinen Vater Peter im dunklen Anzug auf die Bühne bittet. Gemeinsam singen die beiden „Sweet Caroline“ von Neil Diamond und sitzen auf einem Sofa mitten im Publikum. Das sieht ganz aus wie eine Szene aus dem Wohnzimmer in Stoke-on-Trend. Und man glaubt es kaum, es gibt auch einige selbstironische Augenblicke. Robbie erzählt, was seine Tochter gesagt hat, als sie ihren Dad zum ersten Mal im Fernsehen gesehen hat: „Dürfen wir jetzt etwas sehen, was wir wollen?“