Die Toten Hosen inszenieren sich als Outlaws, obwohl sie längst eine gut geölte Riesenrockmaschine sind. Und das Schönste dabei: Es ist gar nicht schlimm.

Düsseldorf. Der animierte Film, der vor dem musiksprichwörtlichen „Urknall“ über die Bühnenleinwand flimmert, könnte nicht stärker aus der Zeit gefallen sein. Er zeigt die Toten Hosen in einem alten Opel. Zu Spaghettiwestern-Klängen werden sie von der Polizei verfolgt. Brücken explodieren. Es knallt und kracht. Dann dröhnt der erste Gitarrenakkord durch die Halle. Kurzum: Mehr effektvoll ins Bild gesetzte Revolte geht nicht. Die Hosen inszeniert als Gang aus Outlaws und Gesetzesbrechern, die ihr Ding durchziehen. Was für ein romantischer Kitsch.

Natürlich: Eine Gang sind sie ja noch. Die größte, wichtigste und konsequenteste im Land sogar. Mit einem Label, das für sie mehr Familie als Firma ist. Und mit einem eigenen Band-Grab auf dem Südfriedhof, in dem sie alle irgendwann liegen und den Hosen-Hobel im Jenseits über die Saiten kratzen werden. „Bis zum bitteren Ende“ eben. Indes: Verfolgt werden Die Toten Hosen ja nur noch von Fans. Und von Erfolgen im Paar-Jahres-Rhythmus: Neues Album, Chartplatz eins, ausverkaufte Tour. Am Thron kratzt keiner mehr, weil kein anderer es noch schafft, überhaupt nur in die Nähe des Königssitzes zu kommen, auf dem Campino, Kuddel, Breiti, Andi und Vom wie am Hosenboden angeklebt sitzen.

Vorband hatte schon Ärger mit dem Verfassungsschutz

Nein: Die Revoluzzer von heute, das sind junge Musiker wie die der famosen Vorband Feine Sahne Fischfilet, die bereits gehörig Ärger mit den Leuten vom Verfassungsschutz hatten, weil denen die Songtexte der Jungspunde aus Mecklenburg-Vorpommern angeblich zu linksradikal klingen. Die Toten Hosen 2017/18 hingegen sind eine bestens geölte Riesenrockmaschine, deren Maschinisten wissen, welche Schalter sie umlegen müssen, um die Fans bei so einem Konzert zum Durchdrehen und Aus-der-Hand-Fressen zu bringen. Und das Schönste dabei ist: Es ist überhaupt nicht schlimm.

Denn eines vermitteln diese Musiker bei ihren ersten Heimauftritten seit vier Jahren, den beiden abschließenden dieser „Laune der Natour“, nach wie vor in einem Maße, das wohligen Schwindel beim Zwei- bis Drei-Generationenpublikum erregt: diesen rheinischen Spaß an der Freud’ nämlich. Der fühlt sich an, als gleite man zweieinhalb Stunden und fast 40 Songs lang auf einer geschmeidig rollenden, tosenden Welle übers Wasser, bis man am Ende pitschnass und geplättet „Oh, Baby, Baby Halbstark“ grölend auf den wohlig kribbelnden Sand am Ufer klatscht.