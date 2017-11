Der TV-Satiriker zeigt im NRW-Forum seine erste Ausstellung – natürlich nicht ohne den typischen Humor – verbunden mit schonungsloser Offenheit.

Düsseldorf. Am Einreise-Schalter für Ausländer herrscht kein Gedränge. Links bei den Deutschen sieht das anders aus, da knubbelt es sich. Den Schalter wechseln und als Ausländer einreisen? Unmöglich. Die Grenzbeamtin in der behördengrauen Hemdjacke ist streng, rüde weist sie den Besucher in die Schranken. Ihr Kollege schaut sich den Pass an, fragt tonlos: „Sind Sie Deutsche?“ Erst nach einem „Ja“ darf man „Deuscthland“ (richtig – der Fehler ist Absicht) betreten. Es ist die erste museale Ausstellung von TV-Satiriker Jan Böhmermann. Sie ist wunderbar politisch-provokativ und ist ein Muss für alle Fans (bis zum 4. Februar im Düsseldorfer NRW-Forum).

Spätestens seit dem Varoufakis-Mittelfinger-Fake-Fake und allerspätestens seit seinem Schmähgedicht für Erdogan wird jede Statusmeldung, jede Äußerung, alles, was Böhmermann so von sich lässt, beobachtet, interpretiert und eingeordnet. Schließlich schreckt der 36-Jährige vor nichts zurück – und das ist gut so. Der Großbeleidiger hat seinen Job schließlich von der Pike auf als Stichwortgeber bei Harald Schmidt gelernt. Heute ist der Grimme-Preis-Träger selbst Kult. Scharfe Sicherheitsvorkehrungen sind für den „Neo-Magazin-Royale“-Moderator kein Neuland. Und so gehören die Securitykräfte, die am Museumseingang die Taschen kontrollieren und Leibesvisitationen vornehmen, nicht zur Performance. Die erhöhten Sicherheitskontrollen gelten besonders für Tage, an denen Böhmermann selbst im Haus ist, heißt es – so wie am Donnerstag etwa, auch wenn sich der Künstler selbst bei der Presse-Preview nicht zeigt. Dass man am Einreise-Schalter auch sein Handy abgeben muss, gehöre allerdings zum Konzept. Hat man die Grenze einmal legal überquert, spielt das alles keine Rolle mehr.

Ist das noch Satire oder schon Revolution?

Böhmermann hat die Ausstellung mit seiner Kölner Kreativschmiede Bildundtonfabrik konzipiert. Das geht natürlich nicht ohne seine typischen Intelligenz-Humor. Perfekt inszeniert nutzt er verschiedene Medien für seine Satiren. Ein Dutzend Exponate wurden eigens für die Schau, die Deutschland zu erfassen versucht, erarbeitet. „Die Gegenwart muss mit Kunst bezwungen werden“, heißt es in der Ankündigung. Dazu die Frage: Ist das noch Satire oder schon Revolution? Den entscheidenden Anstoß zur Schau gab Museumschef Alain Bieber. Es geht um den hässlichen Deutschen und das Thema Macht, Medien, Manipulation. „Kunst muss die richtigen Fragen stellen“, sagt Bieber. „Das ist zeitgenössische Kunst. Die Ausstellung fordert Haltung.“ „Deutschland, tief durchatmen, einfach mal gespannt ’ne Grapefruit essen und aus dem Fenster springen (. . .) Facebook verstaatlichen, Google enteignen (. . .) we are proud of not being proud“ – heißt es im Eingangsstatement, unterzeichnet von Theaterwissenschaftler Chris Dercon.