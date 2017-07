Peer Steinbrück als Kabarettist? Macht er sich lächerlich? Der Versuch in Köln zeigt: das funktioniert. Und muss nicht immer witzig sein, um gut zu wirken.

„Vielleicht sollte die SPD einfach mal pausieren bei der Bundestagswahl. Sich erholen. Und dann 2021 mit einem wie Christian Lindner wiederkommen. Aber: Dann haben die gemerkt, dass ihr Lindner Thorsten Schäfer-Gümbel wäre . . .“

Florian Schroeder

Köln. Wer immer fragt, warum Peer Steinbrück nach NRW-Ministerpräsidentschaft und Kanzlerkandidatur sich jetzt als Kabarettist verdingt, könnte eine ziemlich einfache Antwort erhalten: weil er es kann.

Annähernd 1000 Zuschauer haben sich davon im Kölner Theater am Tanzbrunnen am Donnerstagabend ein Bild machen können. Eine Bühne, ein Schreibtisch, Kabarettist Florian Schroeder und Peer Steinbrück. Gute zwei Stunden Zwiegespräch, Geplänkel, Lobhudelei und Angriff, Feinsinniges und Ernstes, oft eben auch Witziges. Dass die SPD das in diesen Tagen kaum ertragen kann, dass da ihr Ex über politische Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft fabuliert, geht zuerst als Makel der SPD durch.

Die Aufregung der Genossen war gewaltig, als der 70-Jährige in seiner Premierenshow über Nachfolger Martin Schulz lästerte. Kabarettist Schroeder hat das genervt. Die SPD, sagt er jetzt auf der Bühne, und Steinbrück tut dann entsetzt, sei der Veganer unter den Parteien: „Veganer sind so humorbefreit wie ihr Fressen frei von Geschmack ist.“ Da aber der Abend kein Drehbuch, sondern allenfalls fahrig einstudierte Fragmente zulässt und zu 85 Prozent improvisiert ist, will und kann Steinbrück nun wieder viel mehr Genosse sein. Es ist kein stechender Sozen-Wahlkampf, aber ganz sicher auch nicht die Vernichtung der Sozialdemokratie.

Steinbrück bezeichnet Laschet ironisch als „Charismatiker“

Idee Zusammengekommen sind Schroeder und Steinbrück über des Kabarettisten Buch „Hätte, Hätte, Fahrradkette“ – was ein inzwischen legendäres Zitat Steinbrücks ist. Wegen dieses Diebstahls geistigen Eigentums verlangte Steinbrück eine Flasche guten Weins, bekam stattdessen aber eine Einladung in eine von Schroeders Shows nach Berlin. Dort ging es derart lustig zu, dass Steinbrück am Ende befand: „Man könnte ja mal auf Tournee gehen.“

Schulz, sagt Steinbrück, habe noch Chancen, er brauche aber mehr „Beinfreiheit“ und könne 60 Millionen Wähler nicht allein mit dem Absingen sozialromantischer Lieder begeistern. Es ist Steinbrücks Aufruf zu mehr Mitte. Aber: „Wer hätte vor wenigen Monaten geglaubt“, sagt Steinbrück und macht eine Gelehrten-Kunstpause – weil er das so gelernt hat –„dass in NRW der Charismatiker Laschet Ministerpräsident wird?“ Rumms.

Steinbrück hat so viel Distanz zum politischen Geschäft, wie mancher das nicht wahrhaben will, weil er als Finanzminister an Merkels Seite ja gerade erst die deutschen Sparguthaben gerettet hat. Findet er übrigens auch selbst. „Und das war gut so!“ Schroeder, Ex-Philosophie-Student und an diesem Abend schlicht großartig, arbeitet sich am Sprachduktus seines Gegenübers ab, bewundert dessen norddeutsche Kodderschnauze, die nun mit Timbre, Kunstpause und oft auch reduziert in der Antwort mal an Helmut Schmidt erinnere – und dann doch ansehnlich auf Pointen hinaus ist. Viele haben ihm auch deswegen im Wahlkampf 2013 nicht mehr über den Weg getraut. Nach „Hätte-Hätte-Fahrradkette“-Spruch, Stinkefinger im SZ-Magazin („Wer das gut fand, war unter 18 und leider nicht wahlberechtigt“) und Pinot-Grigio-nicht-unter-Fünf-Euro-Aussagen plus entlarvter horrender Vortragshonorare. Arroganz wird ihm nachgesagt, das könnte aber auch Analyse der rhetorisch Unterlegenen sein. Und doch: Der SPD-Balken stieg 2013 nach 25,7 Prozent nicht mehr.