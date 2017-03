Das Land legt seinen ersten Kulturbericht vor. Der detaillierte Überblick über die Szene spiegelt eine bundesweit einmalige Vielfalt wider.

Düsseldorf. Der Otto-Normal-Kulturkonsument ist weiblich, zwischen 50 und 60 Jahre alt, höher gebildet, hat keinen Migrationshintergrund, und nimmt auch eine weite Anfahrt für den Kulturgenuss in Kauf. Das Gegenstück sind die Jüngeren, die wenig Interesse an den abgefragten klassischen Kultur-Kategorien, zeigen. Weil im jungen Alter erworbene Kulturpräferenzen aber zugleich prägend im Leben sind, will die Ministerin hier weitere Anstrengungen unternehmen, mit den Projekten des „Kulturrucksack NRW“, dem Programm „Jedem Kind ein Instrument“ und weiteren noch zu entwickelnden Angeboten.



Gefördert werden sollen auch die Kulturschaffenden im Land. 190 000 wurden laut Bericht 2014 gezählt, rund acht Prozent mehr als 2009 (ein deutlich stärkerer Zuwachs als bei den Erwerbstätigen insgesamt). Ihre wirtschaftliche Situation ist bei einem durchschnittlichen Umsatzrückgang um 20 Prozent (Frauen noch mehr) stark verbesserungsbedürftig. Der erste Kulturförderplan (2016 bis 2018) und ein Pilotprojekt im Ruhrgebiet setzen hier mit Maßnahmen wie Stipendien, Weiterbildung und Coaching an.



Dabei spielt die Digitalisierung, wie bei der Kulturpolitik insgesamt, eine wichtige Rolle. Kampmann ist überzeugt: „Produktion, Rezeption und Vermittlung von Kunst und Kultur werden sich durch die Digitalisierung grundlegend ändern.“ Das fängt beim Urheberschutz an und endet beim Theaterstück zum Thema, das zudem eher das jüngere Publikum anspricht.



Für die Zukunft wünscht sich die Ministerin noch mehr Infos und Daten und eine intensive Diskussion über den Bericht. Bereits morgen befasst sich der Kulturausschuss des Landes damit.

