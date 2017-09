Intendantin Adolphe Binder über die Gastspielreise durch Nordamerika und Hausbesuche zur Belebung der Spielzeit.

Wuppertal. Noch tourt das Tanztheater Wuppertal durch Nordamerika, berauscht von sensationellen Erfolgen vor mehr als 19 000 Zuschauern. Am 6./7. Oktober folgt der Saisonauftakt auch zu Hause im Bergischen Land. Für Adolphe Binder als neuer Intendantin und künstlerischen Leiterin ein überwältigender Start. Wir sprachen mit ihr.

Frau Binder, in welcher Situation treffen wir Sie an?

Adolphe Binder: Ich bin in Ottawa, der kanadischen Hauptstadt, in einem Hotelzimmer. Hier ist es 10 Uhr morgens, wir sind gestern Nacht eingetroffen. Ich gehe gleich in eine Orchesterprobe. Draußen ist noch Sommer!

Das Ensemble hat gerade in New York neun Vorstellungen von „Café Müller“ und „Das Frühlingsopfer“ gespielt. Wie sind Sie aufgenommen worden?

Binder: Ich bin ja mittlerweile gewöhnt, dass das Ensemble immer ausverkauft ist und Standing Ovations erhält. Aber das Publikum in New York war derartig elektrisiert und euphorisch, wie ich es noch nirgendwo erlebt habe. Das Haus hat 2000 Plätze und ich dachte, na, mal schauen . . . Und dann standen die Leute am Nachmittag noch in langen Schlangen, die weit in die Straße hineinragten, vor der Kasse. Und sie blieben bis nach der Pause stehen in der Hoffnung, dass noch eine Karte zurückgegeben würde. Die ganze Stadt hat unser Gastspiel als Ereignis gefeiert.

Spielzeiteröffnung 6. Oktober Ab 18.30 Uhr bespielen Tänzer, Musiker, Schauspieler, Sänger und Special Guests das Opernhaus Wuppertal. 7. Oktober Ab 11 Uhr offene Proben, Backstage-Theater, künstlerische Beiträge der Tänzer, ein Vortrag von Ricardo Viviano zu „Pina Bausch und New York“. Eintritt frei. Außerdem: ab 11 Uhr diverse, kostenlose Workshops für alle ab 14 Jahren. Anmeldung erforderlich. Ab 19 Uhr tänzerische Interventionen, Small Selection mit Auszügen aus Stücken von Pina Bausch, Samba, Swing/Ragtime, Tanzparty mit DJ. Karten/Anmeldung unter Telefon 0202/563 7666 oder: pina-bausch.de

Es sind einige der neuen jungen Tänzer erstmals in beiden Stücken aufgetreten. Können Sie eine Theater-Anekdote zum Besten geben?

Binder (lacht): Nee, es waren nur einige sehr nervös. Es gab auch ein paar kleinere Unfälle, die aber nichts mit den Proben zu tun hatten. Was kein Problem ist, denn wir sind mit 58 Leuten unterwegs, davon 36 Tänzer, zwei auf der Ersatzbank.

Es ist Ihre erste Tournee als Intendantin des Tanztheaters Wuppertal. Was ist das für Sie persönlich für eine Erfahrung?

Binder: Es ist eine großartige Erfahrung. Ich habe in verschiedenen Strukturen gearbeitet, war auch viel auf Tournee, aber noch nie in New York, obwohl ich mich sehr darum bemüht hatte. Diesmal war der Boden schon sehr fruchtbar bereitet mit 15 Gastspielen in mehr als 34 Jahren. Der Veranstalter staunte über das verjüngte Publikum und den Hype in den sozialen Medien.