Düsseldorf. Es gibt einen Punkt im Fan-Dasein, an dem die Verehrung im Grunde durch nichts mehr zu erschüttern ist. Der Fußballfan steht auch nach dem Abstieg noch in der Kurve, der Musikfan kauft treu die dritte missratene CD in Folge – und der Comicfan greift ungeachtet aller Originalitätseinbrüche wieder zum nächsten Band.

Ältere Asterix-Fans durchlebten diese Phase 1980 nach der Veröffentlichung des 24. Bandes „Asterix bei den Belgiern“, bei dem zum letzten Mal der drei Jahre zuvor gestorbene geniale Texter René Goscinny die Sprechblasen gefüllt hatte. Die folgenden, allein von Zeichner Albert Uderzo verantworteten Bände – na ja, man hat sie halt gesammelt, ohne weiter darüber nachzudenken.

Doch seit vier Jahren atmet die in Deutschland 1968 gestartete Serie frischen Wind. Der heute 90-jährige Uderzo, der die Geschichten von dem kleinen gallischen Dorf in der Bretagne eigentlich mit ins Grab nehmen wollte, rang sich dann doch durch, sie stattdessen in neue Hände zu legen. Mit „Asterix bei den Pikten“ (Band 35) war erstmals Jean-Yves Ferri für den Text verantwortlich und Didier Conrad für die Zeichnungen – nicht ohne Kontrolle des Meisters natürlich. Der ließ seinen Nachfolger sogar die Anzahl der Streifen auf der blau-weißen Hose von Obelix korrigieren.

Wenn morgen mit „Asterix in Italien“ der Anfang vergangener Woche in Paris vorgestellte dritte Band des neuen Duos und der insgesamt 37. Band der Serie endlich auf den Ladentheken liegt, dann zeitgleich in mehr als 20 Sprachen und mit einer Startauflage von über vier Millionen Exemplaren. Insgesamt haben Asterix, Obelix & Co. weltweit schon an die 370 Millionen Käufer gefunden.

37 Bände, 13 Filme und eine insgesamt 58-jährige Geschichte – da sammelt sich viel Spezialwissen für Hardcore-Fans an. Fast zeitgleich mit dem neuen Band ist in dieser Woche ein optisch etwas sprödes, aber inhaltlich sehr kenntnisreiches Lexikon im Münchener Riva-Verlag erschienen. Die spröde Gestaltung erklärt sich aus der fehlenden Lizenz. Die vertrauten Zeichnungen gibt es daher nicht. Darum heißt das Buch auch „Das inoffizielle Asterix-&-Obelix-Lexikon“. Was aber die Kompetenz keineswegs infrage stellt.

Links René Goscinny (1926–1977; Text) und Albert Uderzo (geb. 1927; Zeichnungen, nach Goscinnys Tod auch Text); seit 2011 Jean-Yves Ferri (geb. 1959; Text) und Didier Conrad (geb. 1959; Zeichnungen). „Asterix in Italien“, Egmont Ehapa Media GmbH, 6,90 Euro, Erscheinungstag: 19. Oktober 2017. Marco Mütz: „Das inoffizielle Asterix-&-Obelix-Lexikon, Riva-Verlag München, 208 Seiten, 14,99 Euro, Erscheinungstag: 16. Oktober 2017. asterix.de; comedix.de

Offiziell autorisiert war bisher nur „Das große Asterix-Lexikon“ von Horst Berner, das allerdings schon etwas in die Jahre gekommen ist. Der Riva-Verlag hat sich jetzt einen ähnlich kompetenten Experten an Land gezogen: Marco Mütz betreibt seit bald 20 Jahren die renommierteste deutschsprachige Asterix-Webseite „comedix.de“. Deren Archiv ist eine der Quellen für das Lexikon.