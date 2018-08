In hunderten solcher Projekte, von denen das Berliner Schloss das prominenteste Beispiel ist, wird in Deutschland gerade Geschichte neu-, nach- und umgebaut. „Das Muster ist fast überall gleich: Es gründet sich eine Bürgerinitiative, Denkmalpfleger und Architekten sprechen sich gegen das Projekt aus, dann erreicht es die Politik – und am Ende setzen sich in den meisten Fällen die Bürger mit Überzeugungskraft gegen anfangs übermächtig erscheinende Widerstände durch“, kommentierte die „Welt“ den neuen Architektur-Historismus, der häufig die Spuren der realen Geschichte zugunsten von Rekonstruktion und Phantasie-Nachbauten tilgt.

Auch Oberbürgermeister Sören Link (SPD) ist ein Fan des Projekts, sich mit Steinen, Holzbalken und Butzenscheiben eine Neubau-Vergangenheit zu errichten, als seien die Reste des historischen Duisburg nicht im Bomben-Inferno des Zweiten Weltkriegs untergegangen und anschließend von einer ästhetisch anspruchslosen Nachkriegs-Moderne überbaut worden. „Jetzt ist der Zeitpunkt, Duisburg einen Teil seiner historischen Altstadt wiederzugeben und damit die Jahrtausende alte Identität neu zu beleben“, heißt es in der Studie zur Begründung der Nachbaupläne, und: „Die Reaktionen der Duisburger belegen, dass dies in hohem Maße identitätsstiftend wirkt. Holen wir uns einen Teil unserer Altstadt zurück!“

Nach Gerhard Mercator (1512-1594) sind in Duisburg ein Einkaufszentrum in Meiderich, eine skandalreiche Stadthalle, ein Abschnitt der Innenstadt-Umfahrung, das zweitbeste Gymnasium und ein 30 Jahre alter Ausflugsdampfer der Weißen Flotte benannt; im Stadtteil Huckingen schmückt ein Mercator-Globus den Kreisverkehr. Das ist vielen Duisburgern zu wenig. Zudem sind sie es leid, dass ihre Stadt mehr mit Mafia-Morden, der Loveparade-Katastrophe und Horst Schimanski als mit dem größten Geo- und Kartografen des 16. Jahrhunderts in Verbindung gebracht wird. Jetzt soll die bessere Vergangenheit Duisburgs nachgebaut werden.

Sehnsucht nach gestern: In Berlin, Dresden und Frankfurt entstehen zunehmend Neubauten im historisierenden Stil – und auch in Duisburg soll das Mercatorhaus möglichst originalgetreu wieder aufgebaut werden.

In Duisburg jedoch steht der städtische Leiter der Bodendenkmalpflege mit an der Spitze der Bewegung zur Altbau-Neuerrichtung und betonte laut „NRZ“, das neue Mercatorhaus werde „kein Disney-Land“. Und soweit wie Dresden oder zuletzt Frankfurt am Main, wo komplette Innenstadt-Quartiere im historisierenden Stil die jüngere Vergangenheit ausradieren wie einen korrigierbaren Irrtum, will (vor allem wohl: kann) man in der chronisch überschuldeten Stadt am Rhein ohnehin nicht gehen. Aber vielleicht doch soweit wie in Dortmund, wo mit dem „Adlerturm“ bereits 1992 eine Stadtbefestigungs-Kopie des 13. Jahrhunderts über den originalen Fundamenten nachgebaut wurde. Oder wie in Wesel, wo 2011 eine Bürgerstiftung am Großen Markt die Fassade des im Zweiten Weltkrieg zerstörten „Historischen Rathauses“ aus dem 15. Jahrhundert in blitzblankem Sandstein als Blend-Architektur vor einem Bürogebäude wiedererrichten ließ.

In den ersten Nachkriegsjahrzehnten galt die optische Totalrekonstruktion verlorener Gebäude noch weitgehend als historischer und auch architektonischer Sündenfall. Beispiel Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Berliner Breitscheidplatz: Im November 1943 zerstört, wurde die Ruine des Hauptturms konservatorisch als Mahnmal erhalten und 1961 mit einem modernen Gebäudeensemble (Entwurf: Egon Eiermann) umgeben. Die junge Bundesrepublik sah keinen Grund, einen wilhelminisch-nationalistisch geprägten Preußen-Protzbau als Attrappe wiederzuerrichten. Diese Haltung änderte sich langsam, aber mit architektonischer Wucht nach der Wende 1989. In Dresden war die Frauenkirche (wie die gesamte Stadt) im Feuersturm des Bombenangriffs vom 13. Februar 1945 zerstört worden. Die DDR erhielt einen Teil der Ruine als Mahnmal gegen Krieg und Zerstörung.

Nach der Wiedervereinigung begann 1994 der Wiederaufbau, überwiegend finanziert von Spendern aus aller Welt. Dass die erhaltenen Reste der echten Frauenkirche für den Rekonstruktions-Neubau abgerissen werden mussten, hat offenbar niemanden gestört. Streng genommen könnte die rekonstruierte Frauenkirche nicht einmal unter Denkmalschutz gestellt werden, da der historisierenden Form die historische Substanz fehlt. Die „Charta von Venedig“ (1964), bis heute die zentrale internationale Richtlinien-Vereinbarung der Denkmalpflege, beschränkte Rekonstruktionen auf die Form der „Anastylose“, das Wiederzusammensetzen vorhandener Teile. Davon kann im aktuellen Neo-Historismus der deutschen Architektur keine Rede mehr sein.

Das "neue" Berliner Stadtschloss im Model. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Während die demokratischen Parteien auf der Wortebene jede „Schlussstrich“-Debatte von rechts ritualhaft bekämpfen, wird der Schlussstrich im Städtebau mit Beton, Stahl und Glas vollzogen. Selbstverständlich wärmegedämmt und brandschutzgerecht wird die Zerstörung zentraler deutscher Bauwerke als unmittelbare Folge der Nazidiktatur unsichtbar gemacht. Seit der Fertigstellung der Dresdner Frauenkirche 2005 kennt die Rekonstruktionsbegeisterung bundesweit kein Halten mehr. Und den Bürgerinnen und Bürgern gefällt es, jedenfalls besser als manche Nachkriegs-Bausünde.