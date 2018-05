Der jährliche NRW-Zuschuss für Düsseldorf wird bis 2022 auf gut 3,4 Millionen Euro wachsen. Das Plus gegenüber 2017: 146,9 Prozent. Das Theater Krefeld und Mönchengladbach liegt in vier Jahren bei knapp 2,7 Millionen Euro (plus 85,1 Prozent). Solingen und Remscheid erhalten für ihre Bergischen Symphoniker 2022 eine Landesförderung von 456 000 Euro (plus 90 Prozent). Und Wuppertals Unterstützung wächst schrittweise auf gut 1,8 Millionen Euro (plus 89,1 Prozent).